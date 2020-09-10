當地無尾熊「只剩30年」！　澳洲新南威爾斯州執政聯盟吵到分裂

▲無尾熊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

澳洲特有動物無尾熊已被列為「易危」物種，但在這個國家人口最稠密的新南威爾斯州（New South Wales），有關保護無尾熊的措施卻引發執政聯盟分裂。

中間偏右的自由黨（Liberal party）和偏重鄉村地區的國家黨（The Nationals）在新南威爾斯州及澳洲聯邦政治上已有數十年合作歷史，兩黨共組執政聯盟時，互相分享內閣職務權力。

但兩黨近期為了一項保護無尾熊的新法案而互生齟齬。新政策意在限制棲地範圍內的建設，土地持有人必須申請許可才能進行任何工程，但國家黨認為這些規定不利於農民。

國家黨籍的新南威爾斯州副州長巴里拉羅（John Barilaro）說，國家黨不再支持政府提出的立法草案，除非修改保護無尾熊棲地法案內容。

巴里拉羅表示，新政策不公平地限制了鄉村資產持有人管理土地的方式；但他也堅稱，國家黨力挺環境保護，「我們真的希望看到（無尾熊）數量倍增。我們並不反對無尾熊」。

根據路透社消息，國家黨將在政府草案表決中棄權，除非草案影響到地方區域。國家黨此舉迫使政府必須為其政策另覓支持。

此外，國家黨下週將提案廢除這項環境保護法案。國家黨在新南威爾斯州議會下議院擁有13席，自由黨則占35席，兩黨聯合在總數93席的下議院掌握多數。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）隸屬自由黨，他尚未回應此事。

今年6月，一項調查發現，政府若不立即採取行動，新南威爾斯州的無尾熊可能於2050年之前滅絕。侵害無尾熊棲地的主因包括為農耕而清理林地、都市發展、採礦及林業活動等。

法新社引述澳洲福林德斯大學（Flinders University）全球生態學教授布萊德夏（Corey Bradshaw）的說法表示，新南威爾斯州限制土地清理的法規在澳洲各州之中偏弱，執法不嚴，罰則也不足，使得問題不斷惡化。

►清境佛羅倫斯渡假山莊一泊一食下殺2.7折