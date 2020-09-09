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婦團批教育「偏重異性戀」！《國王與國王》被開刀揭開適齡迷思

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▲▼《國王與國王》被反同團體要求全面下架。（圖／翻攝自博客來）

▲《國王與國王》繪本被反同團體要求全面下架。（圖／翻攝自博客來）

記者林育綾／台北報導

全國家長會長聯盟今（9）日召開記者會，抨擊教育部讓《國王與國王》繪本進入校園並要求「全面下架」，引發許多性別團體不滿，婦女新知基金會也對此回應表示，很遺憾教育部在尚未主動說明、消彌家長疑慮前，就先對外承諾學校可以退換書；更提到過去教育文本「偏重異性戀家庭」，一直忽略同志家庭，也強調反同團體抹黑並散佈錯誤資訊及提出的「適齡性」有誤。

▲▼全國家長會長聯盟「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會 全國家長會長聯盟理事長潘品睿 小一學童家長。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲全國家長會長聯盟召開「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會 ，抨擊教育部讓《國王與國王》繪本進入校園並要求「全面下架」。（圖／記者屠惠剛攝）

婦女新知表示，關於《國王與國王》引起反同團體抨擊並要求「下架」，很遺憾教育部在尚未主動說明以消彌家長疑慮前，就先對外承諾學校可以退換書，除了打擊製作優良繪本與教案的廠商外，也讓孩子們失去了學習性別平等與尊重多元的機會。

對此，婦女新知提出三點呼籲，「一、反同團體莫以家長名義代言所有家長，繼續阻擾性平教育之推動，散布不實謠言。二、 教育部應堅守性別平等教育精神與立場，主動說明並破除錯誤訊息傳聞，消彌家長疑慮。三、教育部應儘快舉辦相關教案研習與拍攝教學影片，示範如何透過相關繪本，協助學童了解性別與多元家庭概念，並支援家長深化對性別平等教育的了解。」

該團體更說，在台灣「同志家庭」存在已久，所養育的小孩年齡從新生兒到國中小階段均有，但是過去教育文本卻偏重「異性戀家庭」而忽略他們，已經有不少家長出來呼籲與抗議。另外在同婚專法通過後，根據內政部戶政司統計顯示，至2020年5月全台灣總計有4021對同志配偶登記結婚，而長期服務同志家庭的「台灣同志家庭權益促進會」也指出，全台灣已有超過300組、養育數百位子女的同志家庭。

因此「如何深化社會對於多元家庭，特別是同志家庭的了解」，準備好迎接更多來自各種不同多元家庭的學童，帶領學童從日常生活中認識、接納同志家庭的存在，進而修正現有「性別二分家庭圖像」與學習溝通與應對方式，已經是教育現場第一線的老師們不能逃避且必須加緊補上的功課之一。

▲▼《國王與國王》被反同團體要求全面下架。（圖／翻攝自博客來）

▲《國王與國王》被反同團體要求全面下架，性平團體、婦女團體紛紛出面反駁。（圖／翻攝自博客來）

婦女新知表示，當我們仍憂心台灣教育能否盡快補足缺口的時候，反同團體卻背道而行的不斷釋放錯誤訊息、打壓並且阻擾性平教育的推動。「從過去不斷的散播錯誤及抹黑訊息，到現在又刻意拿《國王與國王》這本繪本開刀，要求學校不能使用該繪本、圖書館下架，到今天記者會上要求的全面下架，反對者不斷以性傾向在課綱中應屬小學高年級才教的說法誤導民眾，營造出不適齡的錯覺。」

她們也根據WHO Regional Office for Europe and BZgA在性教育標準指出，每個孩子的身心發展速度不同，「所謂的適齡性，並非一刀切的規定幾歲才能教」，要求教育者在面對此議題時，應直面依照孩子的發展狀況與需求，採用其能夠了解的語言與教學方式，讓其了解相關議題。
 
婦團舉例「性教育從小開始，應包含身體發育、情感與關係建立等，這其中當然也包括性別認同、性別氣質與性傾向等；而所謂的教育，應該是在孩子進入下一階段前就先為其準備好，例如月經教育應該在開始有月經前就教，以利具有相關知能面對月經與健康照護自己，性教育或情感教育也是，這才是適齡性教育的真正內涵。」
 
更強調，在台灣12年國教「生活課程」領域課綱中明確指出，小學低年級開始，教師就應當引導學童經由生活中的體驗與探索、理解與欣賞、溝通與合作、表現與實踐等學習歷程，提升其對周遭人、事、物與環境的覺知及互動能力，增進其適應生活及改善生活的態度、知能及實踐的能力。

也就是說，性別平等教育在這個時期的教育重點，應該放在理解性別與家庭的多元性，覺察同志、單親、隔代等多元家庭存在的事實，建立性別平等的價值信念，消除偏見與歧視，學習良好互動能力，如此才能減少校園霸凌的發生。

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