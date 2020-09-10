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國民黨黃國園黨部前主委于北辰遭免職　新任主委蔡忠誠：他很優秀

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▲國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前被免職案引發媒體追逐討論，新任主委蔡忠誠10日主動向媒體說分明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前被免職案引發媒體追逐討論，新任主委蔡忠誠10日主動向媒體說分明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前被免職，被外界解讀為黃復興黨部茶壺裡的風暴，媒體更是持續追逐討論認為是黃國園黨部內鬥，新任主委蔡忠誠10日指出，支黨部主委算是志工榮譽職，委任契約1年1簽，沒有所謂「開除」字眼，于過去對黨貢獻很多、很優秀且辯才無礙，在黨內會有更好發展空間，媒體不要有太多揣測，希望此事到此告一段落。

針對于北辰遭免職案，國民黨黃國園黨部新任主委蔡誠忠10日上午在中壢區黨部邀集媒體說明，他表示，關於于北辰遭免職爭議，坦言確實緣於今年7月動員到立院聲援事件，黃復興黨部主委臧幼俠與于之間產生誤解衍生之結果，因為2人在作法與想法上有落差，但黨有黨的紀律，地方支黨部主委是榮譽職，是一年一簽委任契約，時間到了，當然可以做人事調整與任命，並非外界認為的「開除」，這種字句用的不夠精準。

▲國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前被免職案，新任主委蔡忠誠10日主動說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前被免職案，新任主委蔡忠誠10日主動說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡忠誠說，接任主委後曾打了很多電話與黨員溝通，黃國園黨部包含幹部約有上百人，目前有7位因個人生涯規劃表達離開意願，大多都是于北辰的同學，大家情義相挺是人情之常，他都予以尊重。

蔡忠誠強調，一週前接到長官電話詢問是否有意願服務黨國，他知道國民黨現在很低迷，但他勇於承擔，所以願意接任，到任當天曾遇到于，兩人曾聊了一下，于有自己的委屈，我也私下鼓勵他；于是優秀人才，也為國民黨、黃復興加分很多，外界不要有太多揣測，希望讓黃復興黨部，黃國園黨部能繼續往前走，希望此事到此告一段落。

有媒體宣稱黨主席江啟臣曾致電于北辰，表示對免職一事並不知情。蔡忠誠解釋，高層在這過程當中有互動，但他未被告知，無法評論，就他了解，組織體系裡要做報告，至於媒體報導黨主席不知道這件事則可能是誤解，更沒有所謂的「黨中有黨」或自己做主情形，「軍人不會這樣，沒有請示就是不行，我們的紀律比其他的團體社團更強。」

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