小米「GaN充電器Type-C 65W」來了！「小米返校季」優惠開跑

▲小米GaN充電器 Type-C 65W。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣歡慶開學，即日起「小米返校季」優惠開跑；小米台灣今（10）日表示，9月迎接開學期，小米將推出兩款新品「小米GaN充電器Type-C 65W」與「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」。

小米於開學前夕推出「小米GaN充電器Type-C 65W」，其採用第三代半導體材質氮化鎵（GaN），充電器整體僅有掌心可握的大小，重量更輕但效率更高，內含5A大電流、1公尺長充電線，可提供最高65W的輸出功率，可為筆記型電腦等大功率裝置充電，也相容大多數USB-C手機、平板、掌上型電玩遊戲機等，無論日常或旅行都可以輕鬆放入口袋。

「小米GaN充電器 Type-C 65W」售價新台幣765元，於9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物全面開賣。

在「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」方面，其支援新一代藍牙5.0技術，瞬間連接更快更穩定，配備7.2mm發聲單元，讓低頻下潛有力、中高頻細膩柔和，同時更支援DSP智慧環境降噪技術，在通話時自動去除環境雜音，提升通話品質。而「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」最大亮點即為全新升級連線方式，不再受限於主從設備，單耳雙耳模式能無縫切換，戴上任何一支耳機即使用單聲道，當再戴上另一支即恢復雙耳立體聲，不需重新配對。

「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」售價新台幣545元，於9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物全面開賣。

另外在「小米返校季」期間，少不了最受歡迎的限定商品直降優惠，小米AI音箱現折新台幣500元，只要新台幣995元；米家掃拖機器人G1現折新台幣300元，只要新台幣4,695元，領券再折新台幣200元；米家直流變頻電風扇 1X現折新台幣200元，只要新台幣1,595元，領券再折新台幣100元。