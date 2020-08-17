小米十週年　行天宮門市限期展示環繞螢幕概念手機MIX Alpha

▲即日起至9月17日止，小米台灣將在小米之家台北行天宮店門市入口展示環繞螢幕小米概念手機MIX Alpha。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

「小米10週年感恩慶」活動今天正式開跑，小米台灣宣布將於台灣市場第一間實體門市「小米之家台北行天宮店」舉辦為期一個月的「我和小米的十年—小米10週年紀念展」，也同時歡慶小米之家台北行天宮店5週年慶。除此之外，即日起至9月17日止，小米台灣也將在小米之家台北行天宮店門市入口展示全球首款環繞螢幕小米概念手機MIX Alpha。

此外，小米台灣也於今（17）日至8月22日止展開「小米10週年感恩慶」狂歡季，除了「小米34型曲面螢幕」、「米家恆溫電水壺1S」、「米家魔方延長線」、「小米延長線全新簡約黑色」與「小米Type-C轉Lightning傳輸線」等五大新品上市，更有指定商品最高直降1,000元、滿額贈禮與組合套裝等好康。

小米台灣指出，小米之家台北行天宮店自8月17日起至9月17日止，舉辦為期一個月的「我和小米的十年—小米10週年紀念展」；且將在門市入口展示著全球首創環繞螢幕，小米概念手機—小米MIX Alpha，以搭載180%超高占比的環繞螢幕及全球首發1億像素相機手機等領先科技，象徵著小米在創新的路上，持續探索的決心。

另一方面，為了慶祝小米之家台北行天宮店5週年生日，特於8月17日至8月22日期間門市營業時間延長至晚上8點，且「小米10週年感恩慶」狂歡季促銷活動單店獨家延長至8月23日，除了指定商品直降外，還能兌換小米商城APP線上積分獲取小米之家專屬優惠券，享「折上折」的購物體驗。

另外，於8月17日至8月23日期間，在小米之家台北行天宮店粉絲團按讚分享完成指定動作，即可參加抽獎活動，有機會帶走超夯新品小米手環 5（價值新台幣945元）或小米藍牙耳機AirDots超值版（價值新台幣545元）等好禮；活動期間內消費滿新台幣3,000元並完成指定動作，即可參與現場抽獎，有機會抱走一台米家手持無線吸塵器Lite（價值新台幣4,995元）、米家直流變頻電風扇1X（價值新台幣1,795元）或米家電動刮鬍刀S500（價值新台幣995元）等獎項。