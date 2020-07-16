小米手環5、4C一同報到！不到千元就可迎接夏日運動生活

▲米粉們期盼已久的小米手環5終於要在台灣上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

米粉們終於等到了！小米台灣於今（16）日舉辦「2020小米台灣夏季新品發佈會」，而米粉們最關注的小米手環5與小米手環4C也在今日一同亮相；兩款手環售價都不到千元，就是要跟你一同迎接夏日運動生活。

小米手環5

米粉們詢問度爆表的小米手環5擁有1.1吋動態彩色螢幕，相較於上一代小米手環4的顯示面積提升了20%，讓來電、訊息，以及更像提醒可以更加完整；在這款手環中，內建了超過65款的主題錶盤，如果米粉們覺得還不夠，那麼這次也首度支援客製化錶盤，讓用戶可以置換想要顯示的數據。

夏日有不少人為了展現身材選擇瘦身、培養運動習慣，小米手環 5這次也支援了11種專業運動模式，包含室內及戶外的多種運動類型，除了原有的戶外跑、戶外騎行、游泳、跑步機、健走及自由訓練等模式外，還新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等5種運動模式。

▲▼小米手環5新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等5種運動模式。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，小米手環5提供心率、睡眠與身體狀態全面監測，全天候24小時智慧監測心率，在心率異常時震動提醒，特別升級其演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將心率監測精確度最高提升50%，讀出突發的異常或不適。

▼小米手環5擁有高續航力與防水功能。（圖／記者邱倢芯攝）

夜間監控方面，小米手環5擁有升級睡眠分析技術，將準確率再提升40%，可專業解讀每個時段的睡眠特徵，新增REM快速動眼期，讓用戶更了解睡眠狀況。另外，小米手環5針對女性每月的小秘密提供完整記錄功能，包含生理期、排卵期等時間，不僅可一鍵記錄，更能在生理期來臨前提供貼心提醒，讓小米手環5陪伴女性渡過每個月最痛苦的幾天。

小米手環5的專屬腕帶這次推出了8種顏色，除了隨盒標配的石墨黑之外，另外也提供了活力黃、深青色、藕荷粉、淡綠色、動感橙，以及古銅紫。小米手環5售價為945元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。

▼小米手環5專屬腕帶這次推出了8種顏色。（圖／記者邱倢芯攝）

小米手環4C

擁有超高性價比的小米手環4C搭載1.08吋TFT彩色大螢幕，各種資訊、訊息提醒或天氣預報一目了然。其擁有超過70款的彩色主題，結合石墨黑、活力橙、橄欖綠與深空藍等4款顏色腕帶，成為最百搭的穿戴配件。

▼小米手環4C推出石墨黑、活力橙、橄欖綠與深空藍等4款顏色腕帶。（圖／記者邱倢芯攝）

小米手環4C除了擁有超高性價比外，其充電方式採用一體快拆直插式USB充電，2個小時即可充滿，提供14天長久續航，讓米粉擺脫「線」制。

另外，小米手環4C除了可隨時隨地記錄你的日常與健康，更提供50公尺防水，讓你游泳與淋浴時均能配戴。小米手環 4C支援戶外跑、自由活動、騎行、室內跑、健走等5種運動模式，更可隨手設定達標提醒，針對卡路里消耗、步數的設定自我挑戰目標，讓日常記步不再無趣，記錄下每天一點點的進步軌跡。

同時，小米手環4C提供多項健康管理功能，搭載高精準度感應器，以支援24小時心率檢測，讓離腕檢測更準確；而科學睡眠監測有效分析用戶們的睡眠品質，透過科學分析每晚睡眠監測，讓你更了解自己。

小米手環4C售價為495元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。小米手環 4C專屬腕帶提供石墨黑、活力橙、橄欖綠、深空藍等4款顏色予消費者選購，售價新台幣75元。

除了手環還有小米便攜相片印表機、米家LED智慧燈泡白光版

在這次的「2020小米台灣夏季新品發佈會」當中，除了推出小米手環5與小米手環4C外，小米台灣也推出了小米便攜相片印表機、米家LED智慧燈泡白光版2款新品。

「小米便攜相片印表機」以僅手掌大小的小巧外型，可輕鬆放入口袋帶著出遊，外殼採用ABS/PC防火材質，不易變形、變色，搭配滑蓋裝紙設計，輕推即可滑動裝紙。同時採用ZINK無墨技術列印，使用嵌入紙張內的色彩染料基水晶，不需任何墨水，只要列印頭加熱相紙即可順利成像，以不含染料的設計減少列印頭的零件損傷。

小米便攜相片印表機可多人共享，最多可支援3人同時藍牙連接，僅需45秒即可列印出一張313 x 400dpi解析度的2 x 3吋 (50mm x 76mm) 背膠相片。米家APP也提供多種趣味拼圖模板，輕鬆展示創意照片。

小米便攜相片印表機售價為1,665元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物正式開賣。而「小米便攜印表機即貼相紙」一盒20張，售價295元，同步於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物開賣。

▲▼小米便攜相片印表機（上圖）、米家LED智慧燈泡白光版（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

而米家LED智慧燈泡白光版則是採用6500K燈泡，亮度高達810lm並可自由調節，低亮度的光線朦朧柔和，而高亮度呈現乾淨明亮氛圍，讓用戶不論是一人獨處或是家人聚會時，都能任意切換，時而享受靜謐時光，時而感受歡聚時刻。米家 LED 智慧燈泡 白光版的功率低至7.5W，更節能省電，提供近25,000小時使用壽命，如按每天使用6小時計算，可使用近11.4年。

米家LED智慧燈泡白光版支援小米AI音箱、Google Assistant與Amazon Alexa語音控制，控制開關、調節亮度、開啟智慧場景，只需呼喚一聲即可隨時切換。米家 LED 智慧燈泡 白光版售價新台幣$245元，於7月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與法雅客網路商店開賣。