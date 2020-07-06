小米手環5來了！7月16日在台發表　續航最長達20天

▲小米台灣將在16日舉辦「2020小米台灣夏季新品發布會」。（圖／翻攝自Facebook／小米台灣 Xiaomi Taiwan）

記者楊庭蒝／綜合報導

小米6月時在中國發表了最新的「小米手環5」，分為標準版及NFC版兩種版本，與4代相比，除了螢幕加大至 1.1 吋、採用新的磁吸式充電外，另外也提供了更多的錶盤提供選擇。台灣粉絲們一直引頸期盼何時會在台灣上市，小米台灣終於在6日宣布，將於7月16日舉辦「2020小米台灣夏季新品發布會」，屆時小米手環5會一同亮相。

其實小米台灣4日曾在官方臉書粉絲團發文，暗示小米手環5即將在台灣上市，時隔2天後，就對外發出夏季新品發布會的邀請。據小米官方所稱，新一代的小米手環續航最長可達20天，在更新傳感器之後，可支援運動模式從6種增加到11種，更提供24小時的睡眠監測、遙控拍照和健康狀態提醒等功能。

▲小米手環5上市預告。（圖／翻攝自Facebook／小米台灣 Xiaomi Taiwan）

此外，小米手環5也新增「女性健康」功能，可記錄下生理期、安全期的週期，並提前以振動提醒，準確度會隨著使用時間增長而更加精準。小米手環5的標準版與NFC版在大陸的建議售價分別為189、229人民幣（約台幣790、957元），台灣版本的售價則要等到發表會當天公布。

雖然小米手環分為2個版本，但米台灣總經理羅燕曾表示，NFC版本涉及行動支付功能，需要通過政府監管要求，更要與相關合作夥伴洽談實行方案，因此在上市規劃上遠比標準版來的複雜。

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