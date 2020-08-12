小米限量新品「小米34型曲面螢幕」登台　米粉入手價不用1.3萬元

▲小米34型曲面螢幕。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米歡慶十周年，小米台灣今（12）日宣布推出小米10週年限定新品「小米34型曲面螢幕」以1500R黃金曲面弧度的超廣闊環繞視野，以身歷其境享受沉浸式娛樂體驗，其中於小米商城mi.com前500位預購即可獲得「小米10週年限量版」包裝，及《我們的時代》小米十週年紀念畫冊；「小米34型曲面螢幕」售價12,995元，於10週年感恩狂歡季期間限量開放預購，自8月17日起小米商城mi.com、小米之家與PChome24h購物小米旗艦館限量開放預購。

這次小米台灣所推出的10週年限量版新品「小米34型曲面螢幕」，全機採黑色設計，配備21：9超寬比例螢幕，比一般16：9螢幕拓寬30%的視野，提供更多的顯示空間、讓多工作業處理效率提高，遊戲玩家也可提前發現戰鬥動向；以2mm超窄邊框，不僅提升螢幕佔比，更減少螢幕邊框的干擾，提供全視界無死角的影院沉浸體驗；搭配3440x1440超高畫質解析度、1500R極致大曲率、121%RGB寬廣色域提供逼真細膩的色彩。

此外，小米34型曲面螢幕擁有300nit高亮度及3000：1的高對比度，畫面從明亮白到深遂黑都清晰亮麗，影片更逼真生動；同時提供144Hz超高更新率，4毫秒的反應時間有效減少畫面卡頓和殘影，節合AMD FreeSync技術在高幀率輸入時保持畫面一致，減少延遲或影格不穩定等問題，玩遊戲、看電影視覺流暢不「卡卡」。

小米台灣指出，將於8月17日起至8月22日止展開「小米10週年感恩慶」狂歡季，商品最高直降1,000元、最有感的滿額贈禮與買到賺到的組合套裝等。同時，小米也把小米商城線上APP積分兌換優惠券活動，擴及到小米之家，自8月17日起於全台三間小米之家購物，註冊小米商城APP新會員，即可將獲得的積分兌換小米之家專用優惠券，或於小米之家購物可累積線上積分，讓新零售策略更加落實。