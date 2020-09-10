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快訊／共軍SU-30、殲10上午再闖我西南空域　空軍升空嚴密監控

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▲▼我軍IDF經國號戰機，掛響尾蛇飛彈，超近距離近逼中共運8。（圖／國防部提供）

▲中共SU-30、運8戰機再闖我西南空域，我空軍派遣空中兵力嚴密監控。（資料照／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

國防部10日午間表示，上午再度偵獲中共SU-30、運8等多型戰機，多架次進入我西南空域防空識別區活動，我空軍派遣空中兵力嚴密監控、應對。

國防部強調，國軍聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定適切應處，捍衛國防安全。

國防部呼籲，中共切勿一再破壞區域和平穩定的現狀，引發台灣人民反感，應積極扮演區域和平締造者的角色。

事實上，這已經是共機連續2天闖入我西南空域，國防部9日下午也證實，上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動，我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對

此外，中共解放軍兩棲部隊9日在南海操演，一度傳出對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，參謀總長黃曙光上將也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也緊盯東沙島情勢。

對此，國防部9日僅證實，上午有多架次共機侵擾，但駁斥所謂東沙到遭包圍一事。

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