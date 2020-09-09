快訊／傳共軍兩棲部隊上午「包圍東沙」　國防部回應了

▲東沙島紀念碑。（資料照／摘自內政部網站）



記者陶本和／台北報導

對岸兩棲部隊9日在南海操演，傳出一度對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，而我軍參謀總長黃曙光上將，也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也拉警報，緊盯東沙島情勢，直到接進中午才解除狀況。對此，國防部下午僅證實，確實對岸軍機上午有侵擾行動，但所謂「包圍東沙」是錯誤訊息。

中科院9、10日進行新型火砲丶飛彈性能試射，其公告最大彈道高度訂為「無限高」，被外界認為是進行增程型天弓三型防空飛彈。對此，對岸軍機從上午約7點左右，連續侵擾西南空域，外傳我軍至少發出24次廣播驅離；據悉，我軍高階將領在早上都緊急赴衡山指揮所坐鎮。

在此同時，另外也傳出上午共軍兩棲部隊在南海操演時，一度對我駐守的東沙島進行包圍，雙方情勢陷入緊張。不過，國防部下午說明實情，表示確實有多架次進入我西南空域應變區活動，而我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對。但是，有關「解放軍包圍東沙島」一事，國防部特別澄清，是則不實訊息。

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