沒立刻幫結帳…板橋女飆罵店員92秒「我客人欸」跳針氣吼：道歉！

地方中心／新北報導

板橋火車站近日發生一起事件！一名女子疑似是趕火車，見到店員沒有立刻幫她結帳，竟當場抓狂，連續狂罵女店員超過1分半，過程中還怒吼「我是客人欸」、「店長給我叫出來」等語，店內其他客人看不下去出言相助，要女子不要刁難店員，孰料，卻遭女子嗆聲「去報警啊」，但警察到場要了解情況時，女子卻拍桌扭頭就走。

▲板橋女飆罵店員92秒只因對方沒有立刻幫她結帳。（圖／翻攝自Facebook／員林人大小事，下同）

有網友在《員林人大小事》PO出一段影片，疑惑表示「到底什麼事？」透過影片可發現，女子不斷朝女店員怒罵，「耽誤我時間，我趕火車欸，怎麼樣，來告我啊」，嗆聲完後還不忘拍桌洩憤，接著再補一句「我是客人欸，什麼服務態度，店長給我叫出來，給我鞠躬！」讓超商內其他客人全看傻眼。

▲超商男客人(右圖右)看不下去，幫女店員講話。（圖／翻攝自Facebook／員林人大小事）

此時，超商內一名男客人看不下去，走向前向該名女子稱，「妳再囂張我叫警察來喔！」沒想到女子聞言卻不收斂，反而提高分貝再喊，「怎麼樣，叫警察過來」，男客人頓時氣炸，朝女子回嘴「人家一個鐘頭才賺多少？妳是在歹三小？」但女子氣焰高漲，再嗆聲「怎麼樣？我跟她的事情，你管什麼管，她要給我道歉，誠懇的道歉，我在結帳，她忽視我的存在，一直倒咖啡」。

其他客人也忍不住出聲，「她不是你的專屬服務員」，而女子則是完全聽不進去，再指向一旁另一名客人，「剛剛沒有任何客人，她可以作證」，結果反遭對方打臉，「我在等咖啡」，被這幕嚇壞的女店員則藉機出聲，「我在幫他服務，不好意思」，但女子貌似惱羞成怒，瘋狂跳針「妳可以跟我解釋啊」、「妳有沒有跟我解釋？」、「有沒有，妳有沒有跟我道歉」，同時命令女店員「現在跟我道歉、三聲」。

▲板橋女跳針要店員道歉，警察到場不久後便扭頭離去。（圖／翻攝自Facebook／員林人大小事）

女店員為了趕緊讓事件落幕，則是委屈道歉，而見到警方到場的女子拍完桌便扭頭離開現場。不少網友見倒影片後紛紛留言，「根本潑婦一個」、「有病請去精神病院看，記得吃藥治療，別罵完店員就跑走」、「工讀生妳好，我知道妳是為了讓事情落幕才勉強自己說出道歉的，別難過，我們是人，有眼睛，看得出誰對誰錯唷～」、「7月半遇到魔神丫」、「被鬼附身阿」。據了解，這起事件發生地點其實並非在員林，而是在新北市板橋火車站。

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