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Google超機密「Pixel 5s」諜照流出！　原型設計logo差很大

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▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲Pixel 5s間諜照流出。（圖／翻攝自Jose Antonio Ponton推特）

記者林妤柔／綜合報導

Google即將發表兩款5G手機，分別是Pixel 4a 5G版和Pixel 5，相關資訊曾出現在美國FCC認證網站。最近又有新的Pixel手機諜照流出，從上頭資訊來看，很可能是從沒出現過的「Pixel 5s」。

Pixel 5s的兩張新諜照由墨西哥電台主持人Jose Antonio Ponton於8日晚上發布，從背面來看，可看到新的方形鏡頭凸起，且閃光燈在光譜和閃爍感測器上方，拍照時還有取代望遠鏡頭的廣角鏡。

以外觀來看，有指紋傳感器、黑色音量鍵和鎖定鍵，上頭還有幾種條碼，寫著「R3 EVT」。另外，原型設計時有個符號代替「G」logo。同時，第二張照片為螢幕開機的Pixel 5，頂部欄位缺少時間、日期和其他狀態圖標，系統是早期版本的Android R。

外媒推測，這款模型機是Pixel 5s，可能是因為「S」指帶有或不帶有mmWave 5G的Pixel 5機種。FCC在月初曾透露，四款Pixel 5設備其中兩款GD1YQ和G6QU3將同時支援mmWave和Sub-6規格。

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