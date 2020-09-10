美國售出駐港總領館宿舍　再掀撤出香港討論

▲美國駐香港總領事館。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳政錄／綜合報導

美國駐港總領館發言人9日證實，已將位於南區壽山村道作為宿舍6幢洋房房產出售，預計今年底完成交易，強調此舉純屬商業決定，並不影響領事館員工及運作。

據了解，壽山村道37號6幢洋房房由美國政府於1948年購入，為低密度住宅，作為美國駐港總領事館的宿舍使用，包含26戶房間及52個車位，另設室外游泳池，土地面積約8806.8平方公尺，可重建面積4403.3平方公尺，可俯瞰深水灣全景，市值上看百億港元。

▲美國駐香港總領事館位於壽山街道的宿舍已被售出。（圖／取自港媒明報新聞）

今年5月下旬，正值中共於全國人大會議上通過「港版國安法」，並將制定實施細則予以發布時，就傳出美方決定售出此房產，甚至逐步撤出香港的消息。

當時，美國國務院發言人應詢時證實，美國政府相關部門會定期檢視海外產業，指稱這是再投資計畫的一部分；除了出售壽山村道房產，美國政府同時對其他在港資產加強投資，包括美國駐港澳總領事館辦公大樓。

在此期間，包括長實集團等，都被認為是潛在買家，但對於最終房產由誰得標，美國駐港總領館發言人並未透露中標財團及作價訊息，僅稱總領館已接納其中一份標書，並已將此事通知落選者，預計今年12月31日前將會完成交易，暫時不會評論交易詳情。

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