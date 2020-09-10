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行政院核定4年511億元　降低PM2.5濃度

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▲▼空氣污染,空污,髒空氣,霧霾,空氣品質,廢氣。（圖／記者周宸亘攝）

▲空氣污染。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

環保署將在10日行政院 會報告「空氣污染防制成效與展望」，經行政院核定， 進行4大面向共27項推動措施，4年預計經費新台幣511 億元，盼達到112年PM2.5全國年平均濃度降低至15微克 /立方公尺以下目標。

環境保護署明天將在行政院會報告「空氣污染防制 成效與展望」。 行政院發言人丁怡銘表示，行政院環境保護署聯合 各部會推動空氣污染防制行動方案，空氣品質已獲得大 幅改善，自民國104年至108年細懸浮微粒（PM2.5） 年 平均濃度由22微克/立方公尺改善至16.2微克/立方公尺 ，改善幅度26%，紅色警示次數由997次減少至146次， 改善幅度85%。

丁怡銘表示，空氣污染來源眾多且成因複雜，根據 國內學者更新細懸浮微粒（PM2.5） 研究結果，境內污 染部分工業占27.5%、車輛27.5%、其他來源占45%，雖 然在不同地區、不同季節有所差異，但也顯示改善空氣 品質應多管齊下，按部就班，政府以務實的態度執行各 項空氣污染減量工作，也呼籲民眾一起參加空氣品質改 善活動，定期保養車輛，多搭乘公共運輸工具，節約能 源及減少露天燃燒行為，可減少對於空氣品質影響外， 更能提升民眾生活品質。

丁怡銘說，為持續精進空氣污染管制策略，環保署 已規劃完成針對細懸浮微粒與臭氧進行改善工作，並經 行政院核定執行空氣污染防制方案（109年至112年）， 進行4大面向共27項推動措施，4年預計經費511億元， 各地方政府需據以提出各自空氣污染防制計畫，中央與 地方將持續共同合作，以期達到112年細懸浮微粒（ PM2.5）全國年平均濃度降低至15微克/立方公尺以下目 標，保障民眾健康。

此外，金融監督管理委員會也將在院會報告「公司 治理3.0－永續發展藍圖」。

丁怡銘說，為深化上市櫃公司治理，金管會已啟動 「公司治理3.0-永續發展藍圖」3年計畫，透過「強化 董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度 ，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好 互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深 化公司永續治理文化，提供多元化商品」5大主軸、共 計39項具體措施，推動企業及投資人重視公司治理，並 以營造健全永續發展（ESG）生態體系，強化資本市場 國際競爭力為主要目標。

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