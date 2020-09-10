76歲女作家告川普「更衣室壓牆性侵」！司法部卻破天荒幫辯護

▲卡羅爾（E. Jean Carroll）指控川普性侵。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國女記者、專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）2019年控告總統川普1990年代曾在曼哈頓一間百貨公司的更衣室內性侵她。美國司法部8日破天荒表示，將接替川普的私人律師團隊替他進行辯護。然而此舉隨即受到外界批評，認為川普利用政府資源處理上任前的私人事務。但司法部對此則稱，此案涉及總統上任後的誹謗，因此有權由政府律師替其辯護。據悉，司法部的介入有可能會影響本案最終結果。

根據《紐約時報》報導，現年76歲的女作家卡羅爾2019年指控川普1990年代曾在曼哈頓的一間百貨公司更衣室性侵她，更指責川普日前「未曾見過她」的言論是在說謊。然而美國司法部竟在8日公開表示，有鑑於卡羅爾的指控涉及到對於總統的誹謗，因此將以政府律師接替川普的私人律師，為其進行辯護。

司法部的律師在遞交法庭的文件中寫道，川普目前作為美國總統，他否認認識卡羅爾（否認卡羅爾的指控），因此依照法律，政府律師將替他辯護。也就是說，雖然有關於卡羅爾宣稱遭到性侵一事是在川普上任前發生的事，但她對川普造成的指控，是在川普出任總統之後。據悉，政府律師替川普進行辯護的所有費用將由國民的納稅錢支付。

▲美國總統川普被控性侵。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，司法部所引用的法律「Federal Tort Claims Act」過往曾讓多名任職於聯邦政府的官員在大多數的誹謗訴訟中享有豁免權，但該法幾乎不會被用來「保護總統」，甚至相關指控發生在當事者上任以前。德州大學的法律系教授史帝夫（Steve Vladeck）表示，「政府律師為一個被指控在上任前性侵他人的總統辯護，這真的是合乎法律的嗎？」

卡羅爾的律師接獲消息後發表聲明稱，司法部介入此案的行為「令人震驚」，簡直就是利用美國政府的資源來處理私人法律事務。她的律師表示，川普利用美國政府的權利，史無前例地為個人的不當行為逃避責任，這一切更能再度顯示出川普為了阻止真相浮出水面，做出多少努力。」司法部律師引用該法律後，將接替川普的私人律師接手此案，此案也將轉移至聯邦法院。

▲美國總統川普稱，自己根本不認識卡羅爾。（圖／路透）



卡羅爾2019年6月在雜誌中透露，在1995年底或1996年初，川普在曼哈頓的一間百貨公司內，將她壓制在更衣室的牆上並脫下自己的褲子性侵她。卡羅爾表示，在她遭到川普侵犯之前，店內的監視器有拍下兩人一起行動的畫面。然而川普隨後在接受採訪時表示，絕不可能性侵卡羅爾，因為她「根本不是自己的菜」。同月川普發表了一份官方聲明表示，自己根本不認識卡羅爾，指責對方說謊，讓卡羅爾氣得在同年11月向他提告。

德州大學法律系教授史帝夫說，司法部替任何政府官員進行私人事務辯護已經是相當罕見的行為了，如今更試圖在「主權豁免」的名義下，替川普進行個人行為的辯護，極為不尋常。他分析，如果負責此案的聯邦法官同意司法部的論點，那基本上卡羅爾的訴訟就等同於敗訴了。

除了史帝夫之外，有許多曾任職於司法部或是現任司法部的律師對此表示憂慮。他們對於司法部被要求為卡羅爾的案子替川普辯護一事感到震驚。他們認為，身為一個總統，川普甚至對指控他性侵的女性進行外貌評論，這絕非一個總統該做的事。



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