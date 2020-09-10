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預防國人第一癌有解　醫師呼籲：大腸鏡檢查揪潛伏息肉

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預防國人第一癌有解　醫師呼籲：大腸鏡檢查揪潛伏息肉（圖／業者提供）

▲台中榮民總醫院大腸直腸科蔣鋒帆主任。

【企劃特輯】

腸胃警訊易忽視　逾兩成確診已大腸癌晚期　醫師提醒：定期檢查 方為上策
一名年約三十歲的懷孕女性，在懷孕期間出現各種腸胃不適的症狀，因患者誤以為是懷孕引起的正常現象，再加上懷孕期間不建議接受大腸鏡檢查，以避免可能對子宮及胎兒施加壓力，而未進一步檢查。直到剖腹生產時才發現原來是罹患大腸癌，且腹部已佈滿腫瘤。

收治該名案例的台中榮民總醫院大腸直腸科蔣鋒帆主任表示：「大腸直腸癌常因初期症狀不明顯，或患者自身特殊狀況而容易被輕忽。曾有年僅23歲的患者因當兵期間就醫不便，而不理會腹部脹痛等腸胃警訊，直至退伍才進行檢查，確診時腫瘤已發生轉移，進入大腸直腸癌晚期。大腸直腸癌確診案例中約18～25%的患者確診時已進入晚期。」先前知名藝人余天、李亞萍的女兒余苑綺，也是在成功抗癌、並順利產下第２胎後，驚傳懷孕期間直腸癌復發轉移，癌細胞從淋巴擴散到肺部和肝臟。

請繼續往下閱讀...

預防勝於治療　早期檢查　避免癌症發生
根據106年度台灣癌症登記報告顯示，大腸直腸癌仍維持癌症發生率首位，蔣主任建議，民眾有懷孕準備、器官移植、或服役、出國等人生重大計畫，務必先安排大腸鏡檢查，避免因身體狀況變異、外在環境改變或不便就醫等原因，造成疾病警訊誤判或延遲就診。

蔣主任提到，現今網路資訊多元，許多民眾在小有不適症狀的疾病初期，習慣透過網路搜尋症狀與相關資訊，然而大腸直腸癌早期症狀難辨，反而可能因此延誤治療時機，建議如身體已連續兩周出現腸胃道不適，或解便習慣改變等情形，應直接就醫檢查，透過醫師的專業診斷降低疾病風險。此外，有家族史、熬夜、吸菸的民眾應從40歲以上開始定期接受大腸鏡檢查，超前部署將罹癌風險最小化。

蔣主任說明，息⾁變成癌症需要三到五年時間，若能透過檢查發現大腸息肉，便可減少出現大腸癌的機會，防範未然。此外也可幫助早期發現癌症，即便罹癌也能增加手術機會，因此高風險族群如高齡者及有家族遺傳病史的民眾，應該定期前往醫院接受大腸鏡檢測，獲得更多更好的治療選擇。

預防國人第一癌有解　醫師呼籲：大腸鏡檢查揪潛伏息肉（圖／業者提供）

▲醫師建議：定期接受大腸鏡檢查，降低疾病風險。

治療選擇多元化　術前輔助治療有助「把大打小、小而切除」
衛福部國建署統計，轉移⼤直腸癌五年存活率僅13%，若能以手術方式切除腫瘤則存活率可增加到40%～60%。因此針對已發生轉移、腫瘤過大或腫瘤數量過多而難以手術的患者，可規劃適合患者的術前輔助治療將腫瘤縮小後，再安排手術切除腫瘤。例如透過化學治療、或安排基因檢測瞭解患者腫瘤特性，選用適合的標靶藥物，都可幫助提升大腸直腸癌患者接受手術的機會。

蔣主任表示，針對進入第四期的轉移型大腸直腸癌患者，醫療團隊在治療規劃上還會再區分為四期，從治癒治療、積極治療、症狀治療到最後的安寧治療，而不論病程已進入哪個階段，醫療團隊都會竭盡所能幫助病患，兼顧患者生機與生活品質。

多專科治療模式如揪團打怪　醫療團隊全面技能升級更快速　晚期患者治療更安心
現今大腸直腸癌的治療主流趨勢─MDT（多專科治療團隊）治療模式正是基於以上目標，結合囊括內外科的各科別專科醫師的多元專業見解，定期針對個案召開討論會議，全面考量患者治療需求，提出適合的治療選擇。除了患者得以從中受益外，對於參與的各科醫師來說，也能藉此認識其他科別應對疾病時的不同思維，透過多方角度認識疾病、共同學習，全面提升團隊成員能力，讓團隊醫師都能無時間差提供患者跨科別的專業治療方案。

許多公家機關都會提供便民友善窗口，民眾透過一個窗口就可以完成所有需要辦理的事項。蔣主任說：「MDT的概念就是醫療友善窗口，民眾透過單一科別，即可獲得跨科別團隊的專業治療規劃，在單一窗口就能一步到位將疾病問題處理好。」多專科治療模式對患者來說，簡化了繁瑣的就診詢問流程，不會因為治療選擇多元，而需要在不同科別間東奔西跑，也將因此更加深對醫療團隊的信任。

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