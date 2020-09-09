新課綱歷史大砍！狂刪三國、漢唐　國家教育研究院回應

記者趙蔡州／綜合報導

108新課綱上路，但歷史課本的中國史部分卻大幅縮水，將三國等部分內容刪去，消息引發社會各界論戰。對此，教育部國家教育研究院表示，新課綱強調素養導向，連結學習者的生活經驗與文化背景，兼顧學習者所處社會的組成與變遷，並不在訓練學生成為歷史專家，而是培養學生成為新世代的公民。

國家教育研究院9日晚間表示，新課綱強調素養導向，連結學習者的生活經驗與文化背景，兼顧學習者所處社會的組成與變遷。歷史科目之目標，並不在訓練學生成為歷史專家，而是培養學生成為新世代的公民，瞭解自身存在的世界如何形成，更進一步理解當今臺灣在世界的地位及角色，培養學生系統思維與全球視野，呼應課綱涵育新世代的公民素養的理念。

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▲ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

國教院透露，新課綱國中歷史教育，採大段落的通史，學習主題不再是與學生生活經驗距離遙遠，或落於鉅細靡遺的中國朝代更替史；而改從主題式，貼近學生文化經驗及生活脈絡的庶民生活史、著重文化制度史及社會演變的關係，諸如語言文字、文化思想、科舉等一直到今天仍深深影響社會的歷史文化。

新課綱歷史強調通過動態分域的歷史觀，建立學生對當代世界形塑過程的基本認識，並進一步理解當今臺灣在世界的地位及角色，培養學生系統思維與全球視野，以及反思人類共通的文化遺產及未來可能面對的挑戰。因此，國中歷史課綱並非刪除某些熟悉的歷史人物與事件，而是將焦點從過去的帝王史，轉移到歷史的因果關連、社會制度的變遷、民族文化的交流互動，及人民的日常生活。