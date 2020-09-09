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建成「世界一流軍隊」　陸頒軍隊黨建設條例

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▲▼解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

▲習近平力推強軍思想。（組圖／新華社、CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為建成世界一流軍隊，強化「黨」對軍隊的絕對領導，中共黨中央、中央軍委近日批准《中國共產黨軍隊黨的建設條例》並頒布實施。央視9日報導稱，該條例深入貫徹習近平強軍思想，為加強新時代軍隊黨的建設提供了基本遵循。

據了解，中共中央政治局先前曾於今年6月29日，召開會議審議《中國共產黨軍隊黨的建設條例》和《中國共產黨基層組織選舉工作條例》，由中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共頒布軍隊黨建設條例，強化黨對軍隊的掌控。（圖／CFP）

會議當時指出，黨的領導和黨的建設是人民軍隊建設發展的關鍵，關係強軍事業興衰成敗，關係黨和國家長治久安。

根據大陸官媒9日揭露的《中國共產黨軍隊黨的建設條例》內容，將深入習近平新時代中國特色社會主義思想、強軍思想和黨的十九大精神，落實新時代黨的建設總要求，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持全面從嚴治黨，堅持聚焦備戰打仗。

該條例頒布施行後，將全面推動解放軍隊增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，為實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊提供堅強政治保證。

央視報導稱，條例對軍隊黨的建設的指導思想、目標任務和原則，黨對軍隊絕對領導和貫徹軍委主席負責制的重大問題，軍隊的黨組織和軍隊黨的紀律檢查機關的有關問題，軍隊黨的建設主要任務，軍隊黨的建設工作責任制和監督保障機制等作了全面規定。

報導指，《條例》是全面規範軍隊黨的建設的基礎主幹黨內法規，是推進軍事政策制度改革的重要成果，標誌著中國軍黨的建設科學化、規範化、制度化水平邁上新台階。

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