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大陸成功發射「可重複使用」太空飛行器　推測為神龍太空飛機

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大陸重點型號無人空天飛機完成自主高速著陸試驗。（圖／翻攝自閩南日報）

▲外界推測，大陸4日成功試射「神龍太空飛機」。（圖／翻攝自閩南日報）

記者林彥臣／綜合報導

大陸4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗太空飛行器，替未來的太空利用與發展，提供更加便捷、廉價的往返方式，儘管大陸官方並沒有提供這次航天發射的更多細節，但外界紛紛猜測大陸可能已成功測試「新型太空飛機」。

根據《環球時報》報導，俄航太問題專家伊戈爾．利索夫表示，從非官方和半官方消息人士處獲悉，中國研究「神龍太空飛機」多年，不排除4日是其首次發射。

美國TheDrive網站稱，由美國軍方聯合太空作戰中心和北美航空航天防禦司令部負責運營的「太空追蹤」網站證實，「中國測試飛船」已成功進入太空。報導猜測，這種新型太空飛行器可能是中國版X-37B（美國波音公司研發的小型無人太空飛機）或歐洲航天局「太空騎士」太空飛機的仿製品。

TheDrive網站還提到，很多傳言稱這次試驗可能涉及太空飛機，它在地球大氣層中可以通過機翼和機身産生升力，像傳統飛機一樣滑翔飛行；而在太空中則如同太空飛行器樣自由機動。

除可重複使用這個特性外，太空飛機的其他關鍵優勢還包括能減少發射之間的周轉時間，能攜帶更廣泛的有效載荷等。太空飛機可以攜帶載荷返回地球，並執行各種其他專業任務，因此尤其受到各國軍方的重視。報導稱，「它們的可重復使用性可能最終會降低進入太空的成本，但這一點目前還沒有得到足夠證明」。

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