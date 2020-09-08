陸抗疫表彰大會舉行！　習近平衷心感謝「台灣同胞」援助

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」今（8）日上午10時在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平向國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章，並發表重要講話。當中他提到，向踴躍提出援助的港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞表示衷心的感謝。

▲表彰大會現場。（圖／翻攝自央視）

在大會上，習近平為國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章，分別授予鍾南山「共和國勳章」；授予張伯禮、張定宇、陳薇「人民英雄」國家榮譽稱號。隨後，4位國家勳章和國家榮譽稱號獲得者受邀到主席台就座。

頒獎後，習近平發表重要講話，稱在過去8個多月時間， 黨領導各族人民進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經受一場艱苦卓絕的歷史大片，付出巨大努力，獲得抗疫重大成功，創造人類同疾病鬥爭史上又一個英勇狀態；今天向模範人物頒發國家勳章和國家榮譽稱號，弘揚偉大抗疫精神，為全面建成小康社會，為新時代中國特色社會主義而不懈奮鬥。

他接著代表黨中央、國務院和中央軍委，向受到表彰的現金個人和先進集體、向為這次抗議鬥爭作出貢獻的醫務工作者、疾控人員、解放軍、武警部隊官兵、社區工作者等，向各級黨政機關、事業單位、廣大黨員幹部，致以崇高的敬意。

值得注意的是，習近平隨後提到，向積極參與抗疫鬥爭的各民主黨派、工商聯和無黨派人士、各人民團體以及社會各界，向踴躍提供援助的香港同胞、澳門同胞、台灣同胞以及海外華僑華人，表示衷心的感謝。

▲習近平與鍾南山。（圖／翻攝自央視）

對於抗疫工作，習近平表示，「我們堅持人民至上、生命至上」，用1個多月的時間初步遏制疫情蔓延勢頭，用2個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，進而又接連打了幾場局部地區聚集性疫情殲滅戰，奪取了全國抗疫鬥爭重大戰略成果。

他進一步稱，國家成立中央應對疫情工作領導小組，派出中央指導組，建立國務院聯防聯控機制；堅持中西醫結合，費用全部由國家承擔，最大程度提高了治癒率、降低了病亡率；第一時間研發出核酸檢測試劑盒，加快有效藥物篩選和疫苗研發，「我們迅速建立全國疫情資訊發佈機制，實事求是、公開透明發佈疫情信息（資訊）。」