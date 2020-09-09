嘉義銀髮族佔比本島最高！美上美長照C據點開張...每周服務3天

▲水上鄉柳新村美上美社區照顧C據點揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為服務水上鄉柳新地區的長者，美上美關懷協會理事長林光輝攜手柳新村長陳皇如，今年5月接辦社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站，每週3天提供社區長輩照顧服務。9日上午水上鄉柳新村美上美長照C據點揭牌，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、楊秀琴和地方各界主持揭牌，該據點也是水上鄉第21個長照服務據點。

▲社區照顧C據點毛巾舞示範 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，上任初期357個村里照顧老人的據點覆蓋率為43％，經過1年多努力增加到57％，未來2年將朝向65~70％目標努力。他鼓勵老人家注重營養多運動，臨老才能縮短被照顧的時間，活得更有尊嚴。

除了巷弄長照站C據點，柳新村活動中心也獲得前瞻基礎建設計畫347萬經費補助，增建廚房和隔間工程、改善無障礙廁所和屋頂滲漏水、水電消防工程及牆面油漆粉刷，提供當地居民更舒適的活動空間及長照服務品質。



翁章梁指出，經營一個老人照顧據點很不簡單，光靠政府資源絕對辦不起來，必須由村長、社區理事長和各級幹部號召社區志工無私奉獻，嘉義縣還有43％的村里未設有據點，他還會繼續打拚，繼續努力。



截至今年8月，嘉義縣老人人口比例20.08%，為本島最高，目前嘉義縣有186個C級巷弄長照站，加上長青活力站和老人食堂，老人照顧據點，村里涵蓋率有57%，其中水上鄉就有21個據點。