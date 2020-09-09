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食藥署「夜襲」瘦肉精殘留量　國民黨：下一波食安風暴來了

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▲▼國民黨9日針對每豬油標示議題召開記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨9日針對美豬油標示議題召開記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文宣布國內將於元旦開放含瘦肉精美豬以及全齡美牛，衛福部食藥署7日深夜悄悄把攸關相關規範的《動物用藥殘留標準》、《散裝食品標示規定》等修正草案預告上網，遭外界質疑突襲。對此，國民黨怒轟蔡英文政府想蒙混過關，呼籲全民應站出來，力堵下一波食安風暴。

國民黨指出，蔡政府面對美豬油脂標示與否，前後態度反覆，讓人民無所適從，食藥署於深夜預告「散裝食品標示規定」修正草案，其中竟將原料含豬脂散裝品列為免標產地，不論公布之時間或內容，皆顯現蔡政府推動政策的倉促不周，以及罔顧人民健康的妄為。

國民黨說明，根據食藥署最新公告「豬脂原料免為原料原產地(國)之標示」，重重打臉衛福部長陳時中日前信誓旦旦宣示「未來美豬油脂不論散裝、包裝食品或入菜料理通通要標示，也將修改食藥署草案內容。」

國民黨更質疑，政策如此反覆，究竟是食藥署抗命，還是食藥署受命與陳時中共同扮演黑白臉，讓配套不全的美豬政策蒙混過關，難道做不好產地標示管理工作，乾脆就不用管制了嗎？

國民黨表示，豬油製作的產品項目極為多樣，在國人的飲食文化中更是隨手可得，大至三節小至日常，包括月餅、綠豆椪、蛋黃酥、桃酥、蔥油餅、芝麻湯圓、沙茶醬、肉粽、甚至鹹酥雞等，皆有豬油身影在內，更是糕餅業常見的原物料，若未清楚標示油品來源，國人無法選擇是否食用含瘦肉精豬油製成的食品，恐造成食安極大疑慮。

最後，國民黨表示，食藥署再次於深夜以突襲形式預告美豬油脂免標示產地、美豬各部位的殘留容許量，則再次凸顯了蔡政府對其產地標示的管制作業倉促不周。另外，僅僅7天的預告期限，根本不足以讓民間團體或國人有充裕時間表達意見，荒謬政策造成國人健康疑慮及食安恐慌，蔡政府必須負起最大責任。

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