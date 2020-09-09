蘋果公開秋季發表會時間 爆料者：這場活動只有手表、平板沒手機

▲2017 年秋季發表會的證件也是藍色，不過當年的 iPhone X 新色並非是藍色。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司正式宣布，將於美國時間 9 月 15 日上午 10 點，也就是台北時間 9 月 16 日淩晨 1 時，以線上形式舉行秋季發表會，外界認為這就是 iPhone 12 系列發佈會的時間，不過記者發現，向來消息準確的推特爆料王 JonProsser 再次持反對意見，直言：「iPhone 還未準備好」。

受到新冠疫情(COVID-19)影響，全球各地旅遊遭到限制，再次逼迫 Apple 不得不以線上形式舉行發佈會，這也是該公司今年的第二次公開舉行線上發表會。

今年的官方的邀請函再次向大眾、媒體、分析師同步分享直播時間與相關資訊，記者仔細一看這次的大會主題“Time Flie”，以「時間」為標題、動態藍色流體纏繞，說明主角很可能就是 Apple Watch Series 6，並且今年流行色「經典藍」可能成為某些新品的顏色。

Apple Watch Series 6 之外，傳聞今年還有頭戴式耳機 AirPods Studio、追蹤器 AirTags，以及尺寸分別為 5.4 吋的 iPhone 12、5.4 吋的平價 iPhone、6.1 吋的 iPhone 12 Pro 以及 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max，今年的 iPhone 12 將全面支援 5G，搭載 A14 Bionic 晶片，最低容量由之前的 64GB 升級至 128GB。不過包裝盒將不在附贈充電插頭跟耳機。

傳聞新一代 iPhone 12 將會回歸至 iPhone 4 的全平面雙鏡面玻璃設計，採用圓角削邊，並且推出有經典藍新色，從這次的邀請函來看，似乎讓人燃起一滴滴希望，畢竟 2017 年的秋季發表會期間，當時的證件也是藍色的，但實際上那一年的 iPhone 8系列、iPhone X新色並非如此...

關於 iPhone 12 的發表時間，推特爆料王 JonProsser 再次強調，正常來說，這場活動將會以 Apple Watch Series 6 為主，然後會有一款新的 10 吋 iPad。iPhone 12 預計將於 10 月發表，原因是 iPhone 12 尚未準備好。

記者認為，這場活動要不要、能不能發表 iPhone 12 系列，可能蘋果公司內部也在傷腦筋，不過最終結果為何？9 月 16 日當天，見真章。