丁允恭「分手後1個動作」毀了我！　女友向陳菊陳情！結局不痛癢

圖、文／鏡週刊

爆料總統府發言人丁允恭渣男行徑的Y女向本刊表示，她深感與丁允恭交往太痛苦，都是她配合丁的空檔才在一起且不能曝光，讓她憂鬱症復發，2017年初她認識一男性同業並開始交往，因此下定決心與丁分手，丁卻對她死纏爛打，甚至一度向她求婚，但她不為所動，丁卻在臉書貼出與她合照，企圖干擾她和新男友交往。

▲Y女2017年向丁允恭提出分手後，丁一度在臉書貼出2人親密合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

為擺脫丁允恭的騷擾，Y女和前男友曾寫陳情信給陳菊，但她聽聞陳菊僅口頭告誡丁注意女性關係，後來丁仍順利北上擔任政院副發言人。

「我真的好生氣，我覺得這對我不公平，再怎麼樣他也不能這樣捉弄人，他已經把我的人生都毀了！」Y女說，丁允恭說謊不眨眼，卻可以擔任國家的發言人，這種人根本不該存在於台灣政壇。

她也感嘆，很多人都說她是小三、破壞丁的婚姻，但她從頭到尾都被丁牽著鼻子走，甚至後來沒辦法繼續從事熱愛的新聞工作，這次決定爆料是因丁毀了她的人生。



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