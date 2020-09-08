國民黨暫緩AIT餐會、赴陸參加海峽論壇　綠營：陷入3個矛盾

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）副處長谷立言原本邀請國民黨外委會立委，於本週四餐會，但黨主席江啟臣拍板暫緩；同時，也確定由前立法院長王金平率團參與海峽論壇。對此，黨政人士分析，藍營陷入了「三個矛盾」。

總統蔡英文日前宣布放寬美豬、美牛進口，而國民黨高舉反對大旗，被認為抱持「反美」立場。美國在台協會則以副處長谷立言名義，於本週四邀請藍營外委會委員餐會。但是，江啟臣最終決定暫緩，下次再約。

在此同時，江啟臣也在8日敲定，派團出席「海峽論壇」，並且由王金平擔任團長、黨秘書長李乾龍擔任副團長。

對此，黨政人士表示，國民黨讓自己陷入「三個矛盾」而不自知，最先開放含萊克多巴胺的美牛，當了在野黨之後卻反對在同樣標準下開放美國豬肉進口，究竟是當年錯誤，還是現在自打耳光，這是第一個矛盾。

再者，黨政人士說，現在要開放的肉品是來自美國，但國民黨寧願寫英文標語給「捷克人」看，卻沒有勇氣跟美國人坐下來表達，這是第二個矛盾。

第三個矛盾，黨政人士則指出，當年指控美牛公投是「民粹」，現在卻打算發動公投反對美豬，而卻對國人食用量越來越大的美國牛肉做出任何表示？

黨政人士拿出統計數據進一步分析，現在國人每年美國牛肉的攝取量是3公斤，而美國豬肉的攝取量是0.4公斤，但國民黨卻要執政縣市阻擋國人食用量只有美牛八分之一的美豬，這當中道理想必他們自己也說不清楚。

黨政人士認為，國民黨現在要跟國人講清楚的，究竟是他們反萊克多巴胺，還是美國，如果反的是萊克多巴胺，那為什麼食用量大的不處理，卻要挑國人食用量少的美豬？

換言之，黨政人士說，如果國民黨反對的是美國，其實只要說清楚就好，邏輯繞來繞去，繞到最後連自己都搞不清楚，還要推當年自己最反對的公投來決定，也是很不負責任的態度。

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