手殘黨救星！全聯「泡麵神配料」飄韓味　主婦讚：都煮成部隊鍋

▲全聯福利中心。（圖／記者許靖騏攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在超市都有各式各樣料理包，直接加熱就能吃，對於小家庭來說是一大福音！一名女子昨天逛全聯時，意外看到冰櫃有一項吸引她目光的產品，還標榜「5分鐘輕鬆上桌」，於是立刻買來嘗鮮，結果一吃成主顧，大讚「快速又方便」，其他網友也在底下曝光很多老饕吃法。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出照片，一整鍋又白又Q的年糕泡在紅色辣醬中，每一條都均勻沾附醬汁，看起來相當入味，稍微加熱等待湯汁收乾就能上菜。據了解，這款辣炒年糕已經在全聯紅了許久，是不少家庭主婦的常備菜，都會定期買回家囤貨。

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▲辣炒年糕。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



網友指出，這包辣炒年糕內容物只有年糕，單吃會覺得有點單調，可以加入泡麵或是起司增加飽足感，最多人推薦加高麗菜和肉片一起吃，「這真的很方便，想加的丟進去拌一拌就好好吃」、「加些肉片菇類黃豆芽也不錯喔」、「加青菜很好吃～我不太愛吃辣的人都可以接受」、「上次有買過，還有買炸雞跟小鳥蛋丟下去一起拌。」

網友也大讚，這款辣炒年糕最讚的就是有附醬料包，全部倒進去加熱即可，很適合宵夜或是露營的時候吃，水加多一點還可以當作火鍋湯底，「不錯吃呀！我都不小心煮成部隊鍋」、「水不能放太多哈哈，有一次放太多就沒有辣炒年糕稠稠的感覺。」