接到假檢警指示：金融卡存摺藏花盆　雲林女地主遭詐3千萬！

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊3日宣布破獲一個「假冒公署你丟我撿」的奇特詐騙集團，該集團打詐騙電話鎖定雲林、彰化、嘉義等地偏鄉老人家實施詐騙，假冒檢警聲稱他們帳戶遭洗錢須交出監管，要求被害人把金融卡、帳戶存摺印鑑放到住處附近指定的地方藏放，瞎掰「祕密警察會監控」。

▲刑事局偵二大隊宣布破獲一專騙偏鄉老人的詐騙集團，該集團黑衣車手在被害人住家外監控。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊宣布破獲一專騙偏鄉老人的詐騙集團，偵二大隊第二隊長趙尚臻說明案情。（圖／記者張君豪攝）

但實際上卻派車手監控，等老人家交出金融帳戶後立即派車手拿走盜領，宛如「大地遊戲」詐騙版，該集團經營約8個月得手約5千萬元，其中雲林的S姓女地主，在短短3個月內帳戶被盜領3千3百多萬元，處境堪憐。

刑事局追查，發現該詐欺車手主嫌黃姓男子（35歲、詐欺前科）透過酒攤招攬郭、高、葉姓酒友擔任車手幹部，配合藏匿於境外之詐欺機房，專門挑選住在雲林、彰化等中部偏鄉獨居老人為詐欺目標。

▲刑事局偵二大隊宣布破獲一專騙偏鄉老人的詐騙集團，警方收網查扣電腦主機等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

黃姓主嫌透過電話遙控，指揮第一線車手搭高鐵從台北、桃園南下中部，包車前往被害人住家周邊勘查地形，假冒檢察官、警察打電話給該區獨居老人，聲稱他們涉嫌刑案，帳戶將被監管；歹徒要求被害人把金融存摺或提領出來的現金放在自家院子、門口信箱或者住處附近的變電箱，但實際上車手已經到場監控，老人家依「假檢警指令」放妥現金提款卡，車手在旁觀察並趁隙盜走。

車手隨後再把盜取的提款卡盜領現金交給3名車手頭後，3人再拿到彰化地區某間夾娃娃機店交給黃姓主嫌，藉此規避警方查緝，該集團利用這類「大地遊戲」手法，去年底詐騙盜走雲林偏鄉一名S姓女地主（70多歲），要求她把帳戶金融卡放在自家旁的花盆供警方監管，結果前後遭歹徒提領約3千3百多萬元現金，該集團犯案8個月詐騙金額超過5千萬元新台幣、被害人高達15人以上。

刑事局偵二大隊會同雲林縣台西、斗六、虎尾分局、台中市第六分局、桃園龜山分局，新北市刑警大隊共組專案小組，報請雲林地檢署檢察官指揮，8月17日持拘票、搜索票分赴新北、台中、桃園、雲林等地逮捕黃姓主嫌及旗下幹部、車手共18人，並查扣作案用行動電話、電腦、車手薪資袋等贓證物。

這些詐欺車手到案後坦承犯案，並表示幕後有集團金主操控，詐騙領取到的現金贓款則抽取5-7%傭金，便交給上游詐騙水房洗錢後轉走，警訊後將眾人觸犯詐欺、組織犯罪條例等罪名移送雲林地檢署偵辦。刑事局藉此案例呼籲，民眾凡遇假檢警可疑電話，都必須進行查證或撥打「165防詐專線」諮詢避免遭詐騙。

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