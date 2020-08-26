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假冒檢察官老梗詐騙40萬元...車手食髓知味二度取款人贓俱獲

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▲桃園市姚姓男子擔任詐騙集團車手首度以書記官身分出面取款詐得40萬元得逞，25日傍晚二度要謝姓被害人交款時當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姚姓男子擔任詐騙集團車手首度以書記官身分出面取款詐得40萬元得逞，25日傍晚二度要謝姓被害人交款時當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局25日接獲謝姓男子報案聲稱，有自稱檢察官通知他的帳戶涉及洗錢案，須將帳戶存款交出保管證明清白，他提出40萬元交給書記官，但25日又接獲通知，必須將剩餘存款一併交出保管，他質疑有詐報警，警方請謝男配合誘出詐團人員，果然25日傍晚約在桃園區朝陽公園交款，當場將取款的姚姓車手人贓俱獲；姚男辯稱，因缺錢才加入詐團當車手，沒想到還是栽了。

▲桃園市姚姓男子擔任詐騙集團車手25日傍晚出面取款時被查獲，圖為警方起出用黃色塑膠袋包裹之贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姚姓男子擔任詐騙集團車手25日傍晚出面取款時被查獲，圖為警方起出用黃色塑膠袋包裹之贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，青溪派出所昨25日傍晚17時許接獲謝姓男子報案說，前幾天接獲自稱檢察官男子通知，指稱涉及洗錢案，需將銀行存款提交保管以證明清白，謝男驚惶之餘聽從指示解除銀行40萬元定存，將錢交給自稱書記官男子，但25日下午又接獲對方電話，表示需把其他款項一併交付保管。

▲桃園市姚姓男子25日傍晚二度要謝姓被害人交款時人贓俱獲，警方起出49萬元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姚姓男子25日傍晚二度要謝姓被害人交款時人贓俱獲，警方起出49萬元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝姓男子擔心存款不保，將剩餘49萬元存款提領準備交款卻覺得有詐，員警立即告知此為詐騙集團貫用伎倆，請其假意配合，與對方約定在桃園區朝陽公園交款，謝男現身準備交款，23歲的姚姓男子聲稱是書記官現身取款，當場被埋伏員警人贓俱獲。

姚男在偵訊時辯稱，因缺錢才加入詐騙集團當車手，聽從指示出面取款，首次取款時很順利取得40萬元，第二次取款卻碰上警方，警方將姚男依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦，警方並將向上溯源追查其他詐騙集團成員到案。

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