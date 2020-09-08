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美國、印度準備向大陸開戰？　吳嘉隆指「3點」：可能性越來越大

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▲近日傳出，中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

中美從貿易戰，打到金融戰、外交戰，現在媒體戰更進一步升級；中印邊境狀態持續緊繃，近日更是發生開火事件，打破兩個45年以來停火協議。至於誰會先開戰，總體經濟學者吳嘉隆在臉書上提出想法，認為印度會打先鋒，從印度洋進入馬六甲海峽對中國油輪進行禁運一個月，而美國在南海才會跟進。

吳嘉隆首先先指出印度對中共不滿的3大理由；第一，大陸透過「一帶一路」從陸地與海面雙向包圍、夾擊，讓印度國家安全大受威脅；第二，中共於西藏雅魯藏布江上大量興建水壩，攔截水資源，讓東印度地區的水資源備受威脅，而印度早就購買許多飛彈，準備用來轟炸這些水壩。

第三，印度充當對抗中共的先鋒，最主要是看準將來美國與日本會把供應鏈從中國撤出，轉來印度，因為美日聯手正在下一盤地緣政治的大棋，要促成印度崛起，來制衡中國崛起，所以當印度有自己的理由對中國開戰時，美方當然會提供支援，而美軍的目標不再只是南海的那些人工島礁而已，而更是海南島上的核潛艦基地。

▲邊境衝突尚未平息，中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍西部戰區今（8）日稱，印軍7日非法越線，並在行動中對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，「我們要求印方立即停止危險行動。」（圖／達志影像／美聯社）

文章還提及說，一切只剩開戰的理由，因為印度與美軍都做好開戰的準備了，而中印邊界開打的可能性是越來越大了，因為印度真的在求戰，姑且不說印度想為1962年爆發的中印邊界戰爭報仇、想進入聯合國安理會當常任理事國，結果被中共擋下來，。吳嘉隆還提到說，印方要把戰爭控制在冬季，控制在下雪的時候，所以暑假才沒打，而之所以要這樣在冬季，是因為水壩炸掉之後的水到了下游，冬季的時候下游是乾的。

此外，他補充說，拆南海的人造島礁根本不是重點，而是海南島的潛艦基地才是真正的目標，因為那個潛艦基地的潛艦進入南海深水區之後，再不會被發現的情況下，可以發射長程洲際彈道飛彈，上面裝上小型核彈頭，直接對美國土地構成核威懾，而中共就可以對台灣動武了。

美國會支持台灣到什麼程度？有人會這樣問。我覺得，應該再往前問，美國為什麼要支持台灣？要從這裡切入，才會看到問題的全貌。 美國做什麼事當然是為了自己的國家利益，你要這樣說，我也可以同意，然後我就要告訴你，正是基於美國自己的利益，她才要來支持...

吳嘉隆发布于 2020年9月4日周五

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