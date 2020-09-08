陳玉珍大改造自嘲「沒對象」秒換TINDER照　與徐巧芯溫柔唱《紅豆》





▲陳玉珍接受徐巧芯節目的改造挑戰。（圖／翻攝自徐巧芯YouTube）

記者袁茵／台北報導

被譽為「國民黨女戰神」立委陳玉珍參加台北市議員徐巧芯主持的「得第一」網路節目，並且接受挑戰改變造型。經過化妝師的巧手，以及年輕人替她挑選的服飾、首飾，走起台步來有模有樣，讓人驚豔。徐巧芯也現場教學「網美自拍法」，讓陳玉珍將交友軟體TINDER大頭貼換上新照片。

關於從小有什麼事情「得第一」，陳玉珍表示，自己從小到大自己得過很多第一名，除演講比賽、辯論比賽等，連很少見的「儲蓄比賽」都在學生時期拔得頭籌。

接著到了節目重頭戲，陳玉珍開始進行大改造，她在換上一件深藍色的洋裝之前，還幽默地說「這是化腐朽為神奇的傑作」，隨後接受化妝師幫她上眼影、燙睫毛、畫眼線、擦口紅等，並且戴上耳環和將頭髮燙捲，使她自嘲「可惜晚上沒約會，趕快上網刷一個。」

關於自己被網路酸民批評長相，陳玉珍說，自己變成什麼樣子都沒有壓力，有人批評她長得醜、胖，她都沒什麼感覺，因為她的自信不是來自於那裡，「內涵才是最重要的。」

陳玉珍也鼓勵其他女性，無論是對於外在、內涵的追求，只要決定你想要的是什麼，往那個方向做就對了，一定要去做自己有興趣的事情、追求自己想追求的東西，「知道這條路是自己想要走的，那就不會後悔。」最後陳玉珍與徐巧芯、何嘉霖合唱「紅豆」，讓人看到在立院衝鋒陷陣的女戰神，也有溫柔、幽默的一面。

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