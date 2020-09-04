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美報告揭解放軍侵台4路線！　陳玉珍曝直接「斬首」關鍵

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▲東風26型導彈是大陸火箭軍新利器。（圖／視覺中國）

▲東風26。（圖／視覺中國）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國防部日前公布「2020年中國軍力報告」，指出解放軍可能採取海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣等4項行動路線。對此，國民黨立委陳玉珍指出，經歷過戰爭的金門希望兩岸和平交流，但台海若開戰，解放軍比較可能會直接「斬首」。

陳玉珍接受《中評社》專訪，她呼籲各方冷靜，不希望任何一種形式發生戰爭，「只要戰爭就沒有贏家，萬一發生台海戰爭，生靈塗炭的都是台灣同胞。」

▲▼解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社，下同）

「開啟戰爭容易，但是要結束戰爭比較困難。」陳玉珍強調，經歷過戰爭的金門，認為需要與大陸交往，希望兩岸和平交流，但台海若開戰，解放軍要先取下金門的可能性較低，那等於給台軍、美軍多了點支援時間，不符合目的，「比較可能是『斬首行動』。」

根據美國國防部公布的2020年中國軍力報告，在長達200頁的報告在談及台海局勢時指出，中國大陸仍未放棄武力攻台，認為可信賴的武力威脅對於維持政治進展與防止台獨至關重要。

▲▼東風-21中程彈道飛彈,東風-21D。（圖／路透社）

該報告認為，解放軍可能採取海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣4項行動路線，因此美方基於台灣關係法與六項保證，持續對台軍售，確保台灣自我防衛能力。

▲▼東風-10。（圖／路透社）

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