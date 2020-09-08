長輩從小告誡「吃牛會車禍」　她嘗試驚呆！苦主卻嘆：一吃就出事

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

在台灣因為信仰、或個人原因，許多人是不吃牛肉的，一名女網友從小就被長輩灌輸觀念，警告說「吃牛會衰、會出車禍」，而她一直到28歲換了信仰，才終於吃到人生第一口牛肉，直呼「超級感動！」原po的經歷引起廣大共鳴，但不少苦主都怨嘆，只要破戒吃牛，就會出事。

女網友在dcard發文提到，「家裡是非常傳統拜拜的，我還沒從娘胎出生，老媽就給我洗腦，不能吃牛，因為宗教，可能我太聽話了，所以真的完全沒吃過，連誤吃都沒有。」

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不僅如此，母親從她兒時就不斷告誡，吃牛會出車禍、運勢會不好，加上她的體質較特殊，感覺得到看不到，「我媽說這是宗教的關係，那我更不能吃牛。」

因此，每當朋友約吃燒烤、火鍋，她一點牛肉都不行碰，「直到去年我換了信仰，想說反正都沒拜拜了就勇敢吃吧！朋友點了一碗牛肉湯飯，這是我這輩子第一次吃到，真的好嫩好好吃喔...超級感動。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第二次吃牛是在比較高檔的火鍋店，女網友不禁直呼，「對我來說真是驚為天人！我也上網查過，牛肉真的滿多營養成分的，被觀念綁架真是一件可怕的事情。」

後來，她也陸續嘗試了牛肉捲餅、牛肉湯麵等，更堅定了內心的渴望，「我要用剩下的生命，把之前28年沒吃到的吃回來！」

許多網友看完心有戚戚焉，其實不少人都嘗試過，但最後都打退堂鼓，「我家裡是佛教然後務農，從小我媽跟你媽一樣，也是恐嚇我，連算命的也說我的命格不能吃牛，結果每次吃牛都出事，例如上吐下瀉、發高燒、頭暈目眩，秉持著科學的精神，所以去驗過敏，我只對蝦子、塵蟎、灰塵過敏，然後我又不敢碰了」、「我家也是因為宗教關係，不過沒有完全不能吃，偶爾吃還行，但我每次吃牛都會拉肚子」、「小時候也是被講不能吃，不過有印象以來，只要我每次偷吃都一定會出事，出了好幾次車禍，剛好都是因為吃牛，久了就怕了，寧願不吃也不要拿生命開玩笑」。

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