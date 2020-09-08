「幸運生日」這8天都中獎！「紙本藝FUN券」抽籤結果出爐

記者林育綾／台北報導

文化部「紙本藝FUN券」共超過250萬人申請，今（8）日由文化部長李永得以「幸運生日」方式公開抽籤，最後抽出生日為「4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日、30日」，共65萬9,068人獲得每份600元紙本藝FUN券，可用於實體書店、藝文場所、電影院等。

▲文化部以「幸運生日」方式進行紙本藝FUN券抽籤。（圖／記者宋良義攝）

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▲文化部紙本藝FUN券抽籤結果。（圖／記者宋良義攝）

▲▼這次紙本藝FUN券改抽生日。（圖／記者林育綾攝）

▲▼這次紙本藝FUN券共抽出8個號碼。（圖／記者宋良義攝）

文化部為振興藝文消費，先在7月推出第一波「數位藝FUN券」，另考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，再發行約60萬份的「紙本藝FUN券」，只要是第一波數位藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一即可申請，自8月31日至9月6日開放登記，共計253萬2,550人申請，中籤率約24%，其中65歲以上約佔97萬多人、18歲以下約140萬多人、身障11萬多人。

「紙本藝FUN券」登記註冊踴躍，文化部經審慎評估後，決定以健保卡「生日日期」為依據，今（8）日在律師的見證下，由文化部長李永得啟動開獎機，以抽出生日日期為中獎者的方式，產生獲得「紙本藝FUN券」的人選。經抽籤後，確定生日日期為「4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日、30日」為中獎者，總計共65萬9,068人獲得。

文化部說明，將於今日下午3點起，將陸續以手機簡訊或電子郵件通知抽中「紙本藝FUN券」的得獎者。不過中獎者其實不需要簡訊或驗證碼，只要知道自己中獎，明（9）日起可於每日上午9點至晚上9點，攜帶中獎的「健保卡」至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的任一店家（不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取「紙本藝FUN券」。

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

另外第一波的「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

「紙本藝FUN券」時程

領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28，每天早上9:00至晚上9:00，至四大超商以健保卡領券。



使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止