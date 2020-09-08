LIVE／這次抽「生日」！紙本藝FUN券中籤率24%　12時準時抽出

記者陳詩璧／台北報導

文化部所推出紙本藝FUN券，限定「65歲以上、18歲以下和身心障礙者」三條件族群可申請，60萬份，每份600元，8月31日上午9點開放申請一直到9月6日晚上9點截止，超過250萬人登記，今（8日）中午12點將會以抽出「生日」的方式來抽出60萬份，中籤機率大約2成4。

▲▼藝fun券抽生日。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼消費時只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼。（圖／文化部提供）



民眾要是獲得「紙本藝FUN券」者，從9月9日起，每天上午9點至晚上9點到「四大超商」憑健保卡領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

▲紙本藝FUN券中籤者，9日起每天上午9點至晚上9點到「四大超商」憑健保卡領券。（圖／超商業者提供）

文化部提醒，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，逾期即失效。另外第一波的「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

「紙本藝FUN券」時程

抽籤：9/8 中午12:00

領券時間：2020/9/9-2021/2/28，每天早上9:00至晚上9:00，至四大超商以健保卡領券。

使用時間：2020/9/9上午9:00起，至2021/2/28晚上11:59止。

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