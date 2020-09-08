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「紙本藝FUN券」抽生日原因曝！向未中獎者道歉⋯確定不加碼

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▲▼文化部紙本藝FUN券抽籤。（圖／記者宋良義攝）

▲文化部「紙本藝FUN券」以生日抽籤原因曝光。（圖／記者宋良義攝）

記者林育綾／台北報導

文化部「紙本藝FUN券」共超過250萬人申請，今（8）日由文化部長李永得以「幸運生日」方式公開抽籤，最後抽出生日為「4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日、30日」，共65萬9,068人獲得每份600元紙本藝FUN券，李永得除了透露此次以生日為抽籤方式的原因，也再次向未中獎者說抱歉，並表示因振興預算有限，確定藝FUN券未來不會再加碼抽。

▲▼「紙本藝FUN券」中獎生日。（圖／文化部提供）

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▲「紙本藝FUN券」中獎生日日期。（圖／文化部提供）

文化部為振興藝文消費，先在7月推出第一波「數位藝FUN券」，另考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，再發行「紙本藝FUN券」，只要是第一波數位藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一即可申請，此次共計253萬2,550人登記，中籤率約25%。

今（8）日在律師的見證下，由文化部長李永得啟動開獎機，以抽出「幸運生日」為中獎者的方式，產生獲得「紙本藝FUN券」的人選。經抽籤後，確定生日日期為「4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日、30日」為中獎者，總計共65萬9,068人獲得。

此次抽籤方式同樣與唐鳳充分討論，李永得說明，由於「紙本藝FUN券」預計只有發行60萬份，如果再以身分證字號抽，可能只抽了2、3個數字左右就滿額了，團隊在討論時也有想過以「生日月份」來抽，但總共只有12個月，跟身分證字號尾數差不多，因此後來決定以「生日日期」來抽籤，且機率一致，當時就預計應該能抽出7至8個數字，結果跟預期的一樣

李永得也再次向未中獎者說抱歉，並感謝大家對藝文產業的支持，也提到因振興預算有限，確定藝FUN券未來不會再加碼。而此次共抽出將近66萬人，超出原先預計發行的60萬份，總共超過預算3千5百多萬元，他承諾這部分會再想辦法找出經費。

▲▼文化部紙本藝FUN券抽籤。（圖／記者宋良義攝）

▲文化部長李永得（右）透露此次以生日為抽籤方式的原因。（圖／記者宋良義攝）

今日下午3點起，文化部將陸續以手機簡訊或電子郵件通知抽中「紙本藝FUN券」的得獎者。不過中獎者其實不需要簡訊或驗證碼，只要知道自己中獎，明（9）日起可於每日上午9點至晚上9點，攜帶中獎的「健保卡」至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的任一店家（不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取「紙本藝FUN券」。

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

另外第一波的「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

「紙本藝FUN券」時程
領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28，每天早上9:00至晚上9:00，至四大超商事務機台以健保卡領券。
使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止

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