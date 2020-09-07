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台南夫婦發生口角！丈夫氣炸在家「點火燒衣」...超慘下場曝光

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▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者林悅、邱茀濱／台南報導

台南市六甲區一處民宅今（7）日發生一起縱火案，上午11時20分許一對夫婦發生口角，江姓男子瞬間失去理智，氣到拿妻子的毛衣，故意用打火機燒給對方看，還用化油劑噴劑加強火勢，結果不慎助長火勢引燃旁邊的機車，釀成火警。經警方偵訊，江男被依公共危險罪嫌送辦。

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方說，六甲區一處民宅7日發生住宅火警，火勢約30分鐘撲滅，現場一部機車被燒毀，麻豆分局警方據報到場管制交通，並協助滅火。警方到達現場時，見該住戶42歲江姓男子正使用高壓噴水機企圖自行滅火，火勢在消防局全力搶救下才被撲滅。經警消調查了解，火勢係江男故意所為，警方在現場查獲犯案工具打火機及化油器噴霧劑等證物。

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據麻豆分局警方指出，江男夫妻平日常為家用分攤問題爭吵，7日上午江男與妻子又為家用支出項目是誰分攤的問題吵起來，江男疑似因此情緒失控，涉嫌先砸毀屋內監視器，再拿妻子的毛衣，故意在大門旁用打火機點燃燒給對方看，還用化油劑噴劑加強火勢，結果不慎助長火勢引燃旁邊的機車，釀成火警。

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

江男眼看火勢越趨嚴重，隨即取出高壓噴水機企圖滅火，但仍無法有效制止，直至消防車到場後才順利撲滅，現場燒毀重機車1部、另監視器亦遭砸毀，無人傷亡，全案偵訊後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南夫妻吵架，男子氣到在家縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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