賴品妤男友「Turn口罩」照片曝！當街挑逗敏感帶　女神嬌羞獻吻

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圖、文／CTWANT

立法院開議前夕，本刊直擊，立委賴品妤與議員曾玟學熱戀中，兩人從九月二日到九月五日，連續四天在賴品妤香閨中共度春宵，兩人不僅不避諱在大街上十指緊扣，賴品妤更似主動親吻曾玟學，戀情羨煞旁人。

▲苗栗縣議員曾玟學日前北上談戀愛，9月5日，他陪伴賴品妤逛藥妝店，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得女方羞怯嬌笑。（圖／CTWANT提供，下同）

九月二日傍晚六時許，賴品妤和曾玟學一起走進台北市大安區四維路的一家髮廊，氣色紅潤的賴品妤，身穿一襲薄紗裸色洋裝，淺藍色外套罩不住呼之欲出的Ｃ奶，相形之下，留著短髮的曾玟學有些神情憔悴。

▲9月5日深夜，賴品妤與曾玟學這對小情侶在結束公務後到壽司店用餐，賴品妤「買單不讓鬚眉」大方地掏出錢包付錢。

約一個小時後，兩人走出髮廊時，曾玟學明顯精神許多，賴品妤倏忽湊向曾玟學耳邊，好似鼓勵對方「換個髮型改衰運」，逗得曾玟學擠出一絲微笑；賴品妤接著更疑似奉獻性感雙唇，兩人磨蹭的身影勾人遐想。

九月五日，曾玟學搭上賴品妤的白色公務車，充當「一日地下助理」，結束一整天的行程後，兩人回到台北已是晚間十點左右，小倆口吃完知名迴轉壽司後，突然在騎樓上演熊抱戲碼，只見曾玟學從後方一把摟著賴品妤，雙手更在肚子下方來回游移，賴品妤則是兩眼微閉，神情看來相當陶醉。

▲曾玟學從9月2日起就一直住在賴品妤家，兩人多次同進同出絲毫不避嫌。

接著兩人步行至藥妝店，不知要採買什麼必需品，期間曾玟學使出「摸頭殺」，數度撥弄賴品妤的俏麗短髮，撩得女方忍不住羞怯而笑，最後小倆口甜甜蜜蜜地返回愛巢，而這也是本刊直擊曾玟學第四天夜宿賴品妤香閨。

▲賴品妤是本屆立法院最年輕的立委，不只經常大方曬出火辣爆乳照，也常常自po搞笑照，被封是「史上迷因最多的立委」。（圖／翻攝自賴品妤IG、台灣迷因臉書）

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