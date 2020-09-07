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吃飯蒼蠅狂飛…老翁拿「電蚊拍」炸掉半個家！　網笑：牠應該跑了

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▲▼蒼蠅。（圖／CFP）

▲老翁為了打蒼蠅把家給炸了。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／編譯

每到夏天，許多人家可能都會準備一把電蚊拍，準備隨時「解決」在家中飛來飛去的惱人蚊蟲。法國一名80歲老翁日前在家中吃飯時，突然有隻蒼蠅在他耳邊嗡嗡作響，氣得他拿起家中的電蚊拍準備電死蒼蠅，沒想到才一通電就立刻爆炸，半間房子都被炸毀了。

根據《BBC》報導，住在法國西南部多爾多涅（Dordogne）的一名82歲老翁，於4日晚間準備吃晚餐時，突然有隻蒼蠅在他耳邊飛來飛去，怎麼揮都趕不走，氣得他拿起家中的電蚊拍，準備電死這隻蒼蠅時，卻沒注意到廚房瓦斯正在外洩，當電蚊拍一通電立刻發生爆炸。

老翁家中的廚房、部分屋頂都被炸毀，他自己的手也受傷，緊急送醫搶救後所幸無大礙，只是房子還在整修，他只能先住進當地旅館。至於引發爆炸的罪魁禍首蒼蠅，沒人知道牠是否在爆炸中倖存。

許多網友也在底下留言表示，「我賭這隻蒼蠅絕對沒事」、「我曾經因為打蒼蠅摔破杯子，但牠還是跑了」、「上次開車時也有小蟲飛進我衣服裡，我差點就把車子給撞爛了」、「這個情況可以叫警察來嗎？」

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蒼蠅電蚊拍法國

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