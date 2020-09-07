聽「婆婆殺了我」感觸深！她曝1訣竅經營婆媳關係：不抱太大期待

▲張女疑似不堪婆家霸凌，選擇輕生。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

北市張姓女子疑似因婆媳問題，在臉書發出以「我的婆婆殺了我」為題的文章後便走上絕路，引發許多人關注。有著職能治療師和新手媽媽2個身分的莉莉也在粉專上分享看法，對她而言，「媳婦就是媳婦，永遠不會變成女兒」，如果將婆媳關係當成客戶關係來經營，說不定反而能讓彼此的相處更舒服。

莉莉在臉書粉專「OT 莉莉當媽媽」上發文表示，先前得知張女尋短的消息，內容滿滿都是對婆婆的憤恨，令人不自覺感到無力、傷心。對她來說，一段婚姻最令人難以適應的就是「喊伴侶的父母為爸爸媽媽」，因為爸爸媽媽其實是具有特定性的，不但獨一無二、不可替代，且還藏著自己成長過程中的所有衝突、淚水、歡笑和擁抱。

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即便婆婆說出「我會把媳婦當女兒對待的」，最好都不要百分百的相信。多數人都會因為這句話而產生錯誤的期待，接著就會迎來更大的失落和傷害；比方說，如果和親生媽媽吵架、擺臭臉，對方最終還是會叫自己來吃飯，但婆婆真的很難視如己出，依舊當沒事般的付出母愛。

▲「我的婆婆殺了我」一事讓許多人頗有感觸。（示意圖／取自Pixabay）

莉莉比喻，「把婆婆當作你的客戶啦！」在商務工作中時常要經營客戶關係，而其中重要的訣竅就是「投其所好」和三節送禮，因為一般人都不會把客戶的客套話往心裡去，所以基本上就不會抱有過度的期待。假設客戶真的很糟糕，不妨找人分擔重擔，而丈夫就是一個不錯的選擇。

莉莉強調，把婆媳關係當成客戶關係不等於是冷漠疏離或功利的，只是在分清楚界線後，就可以保有最合理的期待，同時以雙方都舒服的態度相處。假設這個客戶真的讓自己苦不堪言，則不妨設下停損點，負擔達到停損點後，就該轉身、暫時離開，並尋求協助，像是回娘家、找信任的朋友聊聊、尋求相關心理衛生資源，不過千萬不要相信「我會把你當女兒」這種話。

＞＞全文如下：

【媳婦就是媳婦，永遠不會變成女兒。】

昨天錄完婆媳關係的PODCAST的晚上，媽媽社團傳出一位媳婦尋短的消息，內容滿滿的都是對於婆婆的憤恨。字詞之強烈，讓人感受到他的無力、憤怒與傷心。

我好心疼這位媳婦，他選擇了這麼激烈的手段來表達他說不出口的情緒。

親愛的每一個妳，把自己照顧好，好嗎?

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進入婚姻之後，最不能讓人適應的其實是要喊伴侶的父母為爸爸媽媽這件事，因為「爸爸媽媽」對我來說，是一個獨一無二的存在，這個名詞，標識的是我成長過程中那些點點滴滴，那些衝突與淚水，那些歡笑與擁抱，那些毫無保留的包容與愛，這句爸爸媽媽，是具有特定性的。

而每一段人與人之間的感情都是獨特的，不可能複製到別人身上。

所以，「我會把媳婦當女兒對待的！」 不要說出這種話來，也不要相信這種話，這些都是錯誤的期待。

在一段關係中，如果有了錯誤的期待，隨之而來的可能是更多失落及傷害。

期待婆婆如媽媽一樣，對他擺臭臉，他也只念你幾句之後還是會叫你來吃飯，別傻了。

期待媳婦如女兒一般，不用說出來，他就可以知道自己腿腳老毛病犯了，要他幫你按摩揉捏，別傻了。

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「把婆婆當作你的客戶啦！」我跟一個念商的朋友這樣比喻，他一口咖啡差點噴出來，「怎麼把婆婆當客戶？」

「你們在商務工作中，不是常常要經營客戶關係？投其所好，三節送禮。」

「差不多！」

「那你會把客戶講的客套話往心裡去嗎？」

「不會。我只在乎他下次能不能給我談一個比較好的價格！」

「對啊，婆婆不就是你的客戶，交易的產品是妳老公，你經營好客戶關係，這樣未來商品有問題還可以回原廠修理啊！」

「可是這個客戶就是很爛啊！各種占便宜嘴巴又壞！」

「那你平常遇到很棒的大公司，很想跟他們合作，但是窗口那個人很糟糕怎麼辦？」

「啊我就會應付他啊，不然就是找同事一起分擔這個重擔啊！」

「對啊，你可以不用自己去應付婆婆啊，可以找老公、找其他資源是一樣的意思啊！」

把婆媳關係當作客戶關係來經營，並不代表這樣的相處就會是冷漠疏離或是功利的氛圍，而是在劃清楚了人際界線，抱持著合理的期待之後，我們更可以看清楚對方，用一個雙方都舒服的態度相處。

「那如果，這個客戶真的是壞到不行，提的要求又都是爛提案，還會讓我苦不堪言呢？」

那我們就要為自己設下一個停損點，當情緒的負擔到達那個停損點的時候，那時就該轉身，暫時離開那當下的場域，尋求協助。

比如，回娘家，或是找信任的第三方聊一聊，或者是尋求相關心理衛生資源。

就算是鬼月，也不要再相信「我會把你當女兒」的這種鬼話了！