家樂福也有中衛特殊色口罩了！全台66家量販限定9/9開賣

▲家樂福也要開賣中衛醫療口罩防疫新生活紀念包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

全聯今（7日）搶先開賣「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」，限定只在台北市107家門市販售，尚未到開賣時間就出現排隊人潮，再加上每門市配量少，開賣前即完售。家樂福也宣布將在9月9日於全台66家量販店販售中衛口罩紀念包，一共4顏色，民眾可要把握機會。

家樂福表示，將於9月9日在全台66間量販店開賣（便利購超市不在內）4顏色包括菊色、紫色、tiffany藍/綠邊、tiffany藍/黑邊的「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」，每包5入加一個口罩透明收納袋，售價149元，每人限購1包，提醒每家進貨量與配色不一定，開賣時間請注意各店公告。

▲全聯今開賣中衛口罩紀念包。（圖／記者陳涵茵攝）

另，City’super則將於明（8）日開賣中衛口罩紀念包，全台只有4店提供販售，上午9時起率先在復興店、天母店開賣，11點則是信義店、板橋店，口罩數量不多、配色不一定，皆依各店進貨量為主，每人限購1包。同日還有大潤發、Breeze super中衛口罩紀念包。

中衛口罩紀念包也將在9月9日於維康、愛買、7-11等通路銷售，販售資訊則依各通路公布為主。