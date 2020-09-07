國民黨啟動立院、智庫三合一平台　江啟臣：奪回在野的話語權





▲國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議，會議推舉許水德為會議主席，會議開始由黨主席江啟臣致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日召開中央評議委員會議，黨主席江啟臣致詞表示，國民黨在全代會上正式啟動「食安公投」、「2030國政小組」等具體工作事項，讓國民黨能夠透過具體的作為，贏回多數國人的支持，讓國民黨再續百年榮耀。

所謂「2030國政小組」的將由中央黨部、立院黨團及智庫進行「願景台灣2030國政計畫」組成三方合作平台，透過重要議題攻防，奪回在野黨的話語權，同時立院黨團提及相關修法，針對我國未來發展的重要問題，向人民提出負責任、可行的願景藍圖。

江啟臣指出，今年初在黨員支持下，他承擔黨務重任，上任半年以來，他念茲在茲的就是如何從挫敗中站起，如何從失敗中學習。改革沒有辦法躁進，但不能夠停滯，改革是永續的，可以有不同階段，但是絕對不能停止。

江啟臣說，目前已經籌組成立國際事務部，強化黨對國際局勢更快速的掌握，以及國際輿情的回應，也重啟革實院171期講習班，重新恢復本黨培育青年的重要工作。同時，面對綠營在媒體上的封鎖，國民黨也推出各式各樣的直播節目，希望能夠用更多的管道跟支持者、社會大眾來做說明、做溝通，也期望找到數位時代與社會溝通的積極作為。我們也推出國民黨的數位黨部APP，落實「溝通網路化、服務數位化」的承諾。

江啟臣表示，6日的全代會上，通過「一章四法」的修訂案，依循改革報告意見，修正本黨各項相關的選舉辦法，期望讓相關改革決議，可以盡速落實。在緊接著召開的四中全會上，更通過《國民黨中央委員會的組織規程》修訂案，替新成立的國際部、大陸事務部、數位科技部提供授權，也讓國民黨組織更能因應時代環境的變化與挑戰。

江啟臣說，1894年11月24日，面對當時當局的腐敗以及列強的環伺，國民黨的先賢成立興中會，以革命團體為基礎，為本黨建立勇於創新，勇於改變的DNA，一百多年過去，這樣的基因仍舊在本黨的核心價值中，不曾改變。有人說，歷史是中國國民黨的包袱，但我更認為，本黨百年歷史的榮光是改革的動力，國民黨過去在大陸以及台灣所累積執政、在野經驗，更是中華民國發展不可或缺的珍貴資產。

江啟臣表示，延續國民黨歷史傳承，是他們無法推卸的工作。將黨過去的經驗轉化為改革動力，更是此刻最重要的目標。在如此關鍵的時刻，國民黨更加需要現場先進們的智慧建言，確保黨在改革道路方向，維持對的方向。





▲國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議，會議推舉許水德為會議主席，會議開始由黨主席江啟臣致詞。（圖／記者湯興漢攝）