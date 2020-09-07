義大利極右派批政府「淪為中國殖民地」：獨裁政治的特洛伊木馬





▲中國外交部長王毅與義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）。（圖／路透）

文／中央社義大利切爾諾比爾6日綜合外電報導

義大利極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）今天表示，在一個無能力確立方向的政府統治之下，義大利恐會亡於優柔寡斷，讓國家變成「中國的殖民地」。

法新社報導，薩爾維尼在科摩湖（Lake Como）畔舉行的「歐洲諮詢聯盟-安博思」（The European House-Ambrosetti）論壇上表示，過去這一年，不論是義大利航空公司（Alitalia）的命運或年金改革，「每件事都被擋，每件事他們都在吵」。

薩爾維尼說，民粹派五星運動（Five Star Movement）和中間偏左派民主黨（Democratic Party）組成的聯合政府不能成事，義大利是時候開始決定自己的未來了。

義大利有7個大區本月稍晚將舉行選舉。曾任內政部長的薩爾維尼說，他的聯盟黨（League）希望提供「肯定性和未來給這個國家」。

他表示：「我們希望把義大利變成一個更現代且有力、以價值和競爭為基礎的國家。」

薩爾維尼也說：「在歐洲，義大利被視為中國殖民地，是中國獨裁政治的特洛伊木馬，這令人無法接受。」

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓中國與歐洲關係變緊繃，華府又帶頭拒絕中國電信巨擘華為參與興建中的5G系統，義大利仍不若歐洲聯盟（EU）許多夥伴，而是一直費心與中國維持良好關係。

薩爾維尼表示：「中國在敏感基礎建設投資的每一歐元，都必須加以分析；某些案件更須予以阻擋。」