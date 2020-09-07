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爆紅不是剛好而已！GoShare上線一年　4大亮點搶佔共享C位

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▲▼Goshare週年。（圖／記者周宸亘攝）

▲GoShare以4大亮點在共享機車平台中成為C位擔當。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

你騎過GoShare了嗎？受到消費者青睞的移動共享平台GoShare開跑短短一週年，就用亮眼成績搶佔共享機車平台C位，以70萬用戶和500萬次租借等驚人數據帶動移動共享風潮，更以4大亮點刮起社群旋風，讓共享機車成為台灣近來超夯的交通選擇。上線一週年之際，也首度融入遊戲化功能在GoShare App揭開「騎士挑戰」體驗，要你一起跟著越騎越帶勁的GoShare在城市間探索，成為大家眼中的C位擔當。

GoShare。（圖／GoShare）

▲▼在路上總是大家目光C位的GoShare（圖／GoShare提供）

GoShare。（圖／GoShare）

【超快】 3分鐘就上手

從註冊、證件審核、找車到騎著GoShare開始體驗，只需要3分鐘就能快速上手，簡明易懂的App介面，搭配一鍵尋車功能就能迅速找到身邊最適合的車輛，不需耗費過多時間。還先於北捷悠遊卡，在台灣導入Apple Pay行動支付與NFC技術，推出「TAP&GO」感應預約功能，手機輕輕感應一下就能自動預約，讓消費者享受科技帶來的創新與便捷。

▼從註冊到上路只要3分鐘就可以輕鬆完成。（資料照／記者楊詩益攝）

爆紅不是剛好而已！GoShare 上線一年　4大亮點搶佔共享C位(圖／品牌提供）

▼GoShare時尚外型深受消費者喜愛。（圖／GoShare 提供）

GoShare。（圖／GoShare）

【超潮】綠色環保搭配高顏值設計

GoShare從上線以來就以時尚造型、綠色環保騎乘體驗成為全新移動潮流。共享機車不再只是代步工具，而變為舒適享受、代表生活風格的騎乘體驗，許多消費者抱持著嘗鮮的心態使用GoShare，立馬變成死忠粉絲。再加上科技感十足、堪稱「顏值擔當」的外型，讓「你騎過GoShare嗎？」在社群上成為熱議話題。此外，使用GoShare能夠在不同城市騎到多款白牌和綠牌Gogoro車款，亮藍色車身在街上成為超吸睛C位。

【超暖】總以使用者為優先出發
GoShare強調用戶體驗，不論是平日通勤或是假日出遊，任何移動需求均能透過GoShare滿足。除了在路邊停車格都可以看到的「GoShare隨借隨還」服務，還有「GoShare DOTS定點借還」車輛可以暢遊新北海岸的無敵海景。GoShare 還是業界唯一配備無線充電手機架的共享機車服務，用戶在上班通勤、玩樂找路時，完全不需擔心手機電量不足。

【超夯】創意行銷拉近距離

GoShare不只是移動工具，更多的為用戶帶來出奇不意的驚喜互動，創造騎完還想再騎的上癮感。像是「愚人節NoShare一天15元騎到飽」、「聖誕老公公街頭直擊送禮」、「情人節限定粉紅色夢幻車」、「台南GO NOW美食地圖」等超狂的體驗行銷，創造出業界第一租借量。

爆紅不是剛好而已！GoShare 上線一年　4大亮點搶佔共享C位(圖／品牌提供）

▲GoShare一週年慶趁勢推出「騎士挑戰」全新體驗，只要在騎乘中解鎖成就，就能獲得騎乘優惠和意想不到的回饋。（圖／GoShare提供）

一直是社群話題製造機的GoShare，也在一週年生日慶推出「騎士挑戰」，首度將遊戲融合騎乘體驗，只要完成趣味挑戰、解鎖成就，就能獲得騎乘金與各種驚喜獎勵，還有限量emoji抱枕、徽章等超Q好禮要送給所有用戶。快拿起手機、揪好友騎上GoShare穿梭在城市當中，成為路上萬眾矚目的C位！
 

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