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Apple Pay租GoShare更方便！iPhone XR以上機型「TAP ＆ GO」一觸出發

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▲▼iPhone XR以上機型搭配Apple Pay行動支付，即體驗GoShare「TAP &amp; GO」新功能。（圖／GoShare提供）

▲iPhone XR以上機型搭配Apple Pay行動支付，即體驗GoShare「TAP &amp; GO」新功能。（圖／GoShare提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple Pay租借GoShare更方便了！繼先前GoShare導入Apple Pay行動支付後，再展開與Apple Pay及Visa的深度合作，整合了Apple Pay行動支付與NFC技術，發表「TAP & GO」預約功能。

據了解，因應「TAP & GO」功能上線，全台GoShare與GoShare DOTS車輛將於8月陸續完成車身上Apple Pay標示佈建。用戶只要持有iPhone XR及以上機型，將GoShare App更新至2.5.1版本、設定Apple Pay為付款方式，喚醒手機螢幕後，就能夠在任意一台車輛上感應Apple Pay標示，體驗迅速預約與支付的流暢快感。

這項預約功能，僅需iPhone輕輕一觸，即可秒速預約車輛並使用Apple Pay完成支付。此外，GoShare攜手Visa一改結帳日才能領到刷卡回饋的作法，推出了「隨機折抵」新方式。

另外，自8月1日起，GoShare推出「隨機即享1元驚喜價」，凡使用Visa信用卡或簽帳金融卡綁定Apple Pay支付GoShare騎乘費用，每趟就有機會享受1元結帳價格。

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