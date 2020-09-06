示威者九龍大遊行！港警「穿插分割」戰術逮逾90人　黃之鋒現身

▲香港906遊行，港警採用穿插分割戰術。（圖／路透）



文／中央社

香港警方今天採取近似解放軍的穿插分割戰術，強行壓制了網民發起的「906」九龍大遊行，並至少拘捕90人。

稍早前有港人在網上發起「906」遊行，訴求是反對港區維護國家安全法、要求恢復舉行立法會選舉，以及反對港府推行與中國大陸恢復通關的健康碼。

遊行訂於下午2時30分在九龍佐敦逸東酒店一帶集合，然後步行前往旺角。

警方先前已發出警告，要求市民不要參加這次未經批准的非法集結，並表示將嚴格執法。據指出，港警調派2000人力以因應下午可能出現的遊行。

下午1時許，佐敦一帶已有大批防暴警察戒備，並不時搜查可疑示威者；2時左右，前香港眾志秘書長黃之鋒在現場出現，他向記者說，無論今天遊行能否成事，都希望港人記住以上訴求。

黃之鋒同時要求北京方面釋放12名港人，這些港人早前從海路擬偷渡到台灣但在途中被大陸當局拘捕。

遊行時間開始時，佐敦一帶仍沒有人聚集，大約15分鐘後，約二三百名示威者突然出現在逸東酒店對面的永安百貨，並高呼「香港獨立」及「光復香港，時代革命」等口號。

▼香港906遊行，港警逮捕示威者。（圖／路透）



永安百貨不遠處的街口也有呼喊著口號的零星示威者聚集。

在示威者出現後，防暴警察採取了與以往不同的驅散手法，有點近似解放軍的穿插分割。這些防暴警原先站在示威者兩端，彼此距離頗遠，但之後部分警察突然從馬路穿插到抗議人群中間，將他們分隔成幾個區塊，再逐一盤問或將人群趕至內街。

防暴警察對示威者採取的穿插分割行動也同時將大批媒體記者分隔開來。期間防暴警除了盤問示威人群，也核實記者的身分，身分明確的才獲放行。

部分抗議人士被分割隔離後，無法在彌敦道上停留，轉到內街遊行並高呼口號，但內街也布滿防暴警察，最終也無法停留，以小股形式向四周散去。

據報導，一些示威者從佐敦走到油麻地和旺角，但也遭遇防暴警察截查，至少有30人在油麻地被捕。

警方公布，在油麻地和旺角至少拘捕了90人。

在旺角商場朗豪坊，下午也有示威者聚集並高喊口號，警方則警告停止聚集。

泛民主派激進黨派社會民主連線主席黃浩銘、副主梁國雄及多名成員原先也準備參加佐敦的遊行，但一抵達旋即被捕。

另一方面，社民連區議員曾健成、岑子杰和副秘書長陳寶瑩等人也在佐敦一帶被「票控」違反「限聚令」。