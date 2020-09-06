加利黑心口罩 「換貨時間」延長？　指揮中心：視情況而定！

▲加利黑心口罩流入新北藥局。（圖／記者崔至雲攝）

記者趙于婷／台北報導

加利科技進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充為台灣製（MIT）的醫療口罩進入實名制通路販售，而除了廠商開放退貨外，新北市10個行政區的實名制通路也開放換貨，從9/4~9/11都可換貨，目前換貨量已累計超過127萬片。至於未來是否延長換貨時間？指揮中心表示，會看換貨狀況和數量去決定。

口罩製造商「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝販售；加利公司負責人林明進事後受訪情緒相當憤怒、激動，憤怒喊道「快把我踢出國家隊。」相關消息近日連環爆，引起全台輿論譁然。

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指揮中心物資組組長蔡壽洤說明，加利9/4開放換貨第一天，就有53萬5,975片，昨天則有74萬3,202，目前總共換貨127萬9,177片，另外海關方面也逐批查驗，已經扣押83萬832片，並未流入市面，扣押在海關的口罩都是偽標MIT，貿易局會查標示不實，扣押的口罩則會由檢調做後續調查。

而目前指揮中心訂定的換貨時間是9/4～9/11，外界也相當關心是否會延長換貨時間？蔡壽洤表示，這兩天數量從53萬多片到74萬多片，加利目前表示不管是實名制還是非實名制，願意讓盤商去換貨，接下來會看換貨狀況和數量決定是否延長。