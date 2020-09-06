快訊／黨部證實蔣萬安要選台北市長　本人親自回應

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲任期將於2022年期滿，誰會是下一任市長引起各界關注。國民黨立委蔣萬安今年順利連任，日前跨區開設服務處，被視為參選前奏，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹6日更證實，蔣萬安已明確表態會「參選下屆台北市長」。對於種種傳聞，蔣萬安稍早在國民黨全代會受訪表示，「仍以立委為重心！」

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

蔣萬安受訪表示，接下來修憲、食安、勞保年金改革都是重要議題，特別是勞保年改，現在對他來說立法院還是最重要場域，他也會回應民眾期待，好好捍衛民眾權益。

至於地方擴大服務、在北投設服務據點，蔣萬安說，這都是民眾期待，是出於服務選民初衷，也是他身為立委的職責。

是否和台北市黨部談過？蔣萬安說，市黨部一直都會跟他反應民眾心聲想法，他也會讓他們了解，立法院有什麼議案、如何讓地方和黨團配合，溝通管道一直暢通，未來若有其他區有適合點，他也會設立法律諮詢。

蔣萬安說，立法院下會期將開議，美豬首當其衝，包括修憲、勞保年金改革，基層勞工都非常擔心政院即將提出的版本，這部分不管是他過去捍衛勞工權益，從一例一休到至少這會期的衛環委員會，他絕對站在勞工這邊。

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