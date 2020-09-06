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退撫金3年後將調高至15%　軍公教怒：感覺被當肥羊！

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▲九三軍公教遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲軍公教人員退撫基金提撥費率2021年起，每年調高百分之一。（圖／記者季相儒攝）

記者蕭羽耘／台北報導

銓敘部日前公布，軍公教人員退撫基金提撥費率將提高，自2021年起從現行的12%分3年調整，至2023年調高到15%。對此，退休軍公教團體5日表達不滿，認為提高軍公教的退撫基金提撥費率，政策改變前應舉行公聽會溝通，否則會讓人感到無所適從。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉表示，調高提撥率是對政府財政有利，還是剝削軍公教人員，政府應舉辦公聽會，說明政策的利弊影響。此外，據報導，有不具名高階文官也質疑，退撫基金調高，軍公教感覺被當「肥羊」，政府能保證多繳之後，將來退休一定領得到，還是會被政府拿走？

退撫基金現行的12%提撥費率，已從2006年實施至今，已經14年都沒有調整。依據新制規定，銓敘部退撫司司長陳紹元5日表示，第1年提撥費率調整成13%，軍公教平均1個人多繳197元，第2年14%，平均一個人多繳393元，第31年15%，平均1個人多繳590元。

銓敘部政次朱楠賢說明，以逐年調升的漸進方式來處理，是考量到在國家財政穩健的情況下，採漸進式較好，之前年金改革時，退休給付率分10年調降也是一樣，因為從85降到75降幅太劇烈。

朱楠賢說，這次考量到一次調升到15%恐調太多，所以逐年調升。3年後調到15%，2023年時隨新進人員全新退撫制度，再一併研議。

銓敘部表示，軍公教人員退撫基金歷來都沒有照精算最適提撥費率足額提撥，這次調整主要根據退撫基金第7次精算結果，公務人員、教育人員和軍職人員最適提撥費率分別應為26.27%、32.24%，以及12.34，與現行提撥費率12%仍然存在一定差距。

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