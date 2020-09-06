退休團體轟提高退撫基金提撥費率　高階文官：得了便宜還賣乖

▲軍公教團體 。（圖／全教總提供）



記者陶本和／台北報導

針對軍公教人員退撫基金提撥費率將提高，引起部分退休軍公教團體的不滿，甚至認為遭到政府剝削。對此，一位熟悉退撫制度的現任高階事務官表示，這說法不是不懂裝懂，就是得了便宜還賣乖。

銓敘部日前公布，軍公教人員退撫基金提撥費率將提高，自2021年起從現行的12%分3年調整，至2023年調高到15%。對此，全國公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉表示，調高提撥率是對政府財政有利，還是剝削軍公教人員，政府應舉辦公聽會，說明政策的利弊影響；另外，有不具名高階文官也質疑，退撫基金調高，軍公教感覺被當「肥羊」，政府能保證多繳之後，將來退休一定領得到，還是會被政府拿走？

對此，一位熟悉退撫制度的現任高階事務官表示，這樣的說法不是不懂裝懂，就是得了便宜還賣乖。他表示，退撫基金就像是個大水庫，之前公務人員退撫基金之所以瀕臨破產，最主要的原因之一，就是提撥率多年沒有調整，導致基金財務水位的失衡，而退休的人員持續增加，繳的少、領得多，最後的結果就是入不敷出。

這位官員說，當「水庫的水越少，喝水的人越多」，到時候「沒水喝」的，就是倒霉的年輕軍公教，而真正的「肥羊」則是血汗錢被拿來填補基金缺口的所有納稅人。

此外，一位公務員改革團體的年輕文官表示，提高提撥率過去一直是反年改團體的最重要主張，最後還成了年改國是會議的結論，並且成為實際推動的政策。

該年輕文官說，現在政策開始推動，又是同樣的一群人出來指控這是「剝削」，不但不在乎退撫制度的永續，一邊領，一邊寧願放著基金財政可能繼續失衡，根本是沒有把現任人員的權益放在心上。

他呼籲，好不容易國家年金制度的改革順利上路，退休人員也免於年金破產，就應該多點體恤和感謝，類似為反對而反對的操作真的大可不必，而政府在這次改革之後，也應該全力確保改革的成果，不要再有因為壓力，甚至是短視的為了一時的討好而有過去維持低提撥率的弊端，最後的後果都是全民負擔。

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