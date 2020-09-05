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拖板車載67包塑膠垃圾闖農地　居民驚覺喊抓...可囚5年罰1500萬

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▲▼宜蘭環保局查獲不肖業者在冬山鄉偏遠農地亂倒太空包事業廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭環保局查獲不肖業者在冬山鄉偏遠農地亂倒太空包事業廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4日下午，爆亂倒太空包事業廢棄物案，居民警覺讓宜蘭環保局在偏遠的冬山鄉進利路農地查獲一3噸半小貨車及二拖板車非法傾亂倒事業廢棄物，涉案者恐吃5年以下刑期1500萬元以下罰金官司。

▲▼宜蘭環保局查獲不肖業者在冬山鄉偏遠農地亂倒太空包事業廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭環保局查獲不肖業者在冬山鄉偏遠農地亂倒太空包事業廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭環保局4日下午接獲民眾通報，於冬山鄉大進路附近目睹行進中的可疑聯結拖板車載運太空包，因地點鄰近淋漓坑一帶過去亦曾發生棄置案件，環保局立即指派稽查人員前往巡視，並於冬山鄉進利路現場查獲一3噸半小貨車及二拖板車停靠路邊。

▲▼宜蘭環保局查獲不肖業者在冬山鄉偏遠農地亂倒太空包事業廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

經查二拖板車上共有47太空包，鄰近農地已堆置20太空包，內容物為廢塑膠為主之混合廢棄物，涉案人坦承地上物為拖車卸下堆置，並表示自桃園市龍潭區載運至此，一度辯稱將作為塑膠原料使用，又改口將送至焚化廠處理，說詞反覆不一。

環保稽查人員當下立即向桃園環保局查證後亦未能查得龍潭確切產源，考量淋漓坑為宜縣遭棄置熱區，為避免廢棄物流向不明，當場依廢棄物清理法第49條沒入拖板車車斗及其上47包事業廢棄物，並會同廣興派出所共同查扣並沒入犯罪工具。

▲▼宜蘭環保局查獲不肖業者在冬山鄉偏遠農地亂倒太空包事業廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

查這3車輛均未領有公民營廢棄物清除處理機構許可文件，隨車未持有廢棄物產源及處理地點之證明文件，且現場堆置地點為農牧用地，核已違反廢棄物清理法第9及41條規定，依同法第46條第2、3、4款規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，全案因涉及刑事調查將移送偵辦。

環保局長黃政釧表示，後續將加強查緝違法棄置廢棄物行為，不肖業者勿再心存僥倖，檢警環將依法重懲，以守護宜蘭好環境！

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